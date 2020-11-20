长江存储 64 层 3D NAND 打入华为 Mate 40 供应链

IT之家 11 月 20 日消息 2020 年北京微电子国际研讨会暨 IC WORLD 学术会议本周在京举行，长江存储首席执行官杨士宁出席发表讲话。

杨士宁表示：虽然长存的 64 层 3DNAND 只是我们第一个产品，但是这颗产品已经做到了 Mate40 的旗舰机里面，在这里面我们看到了国内半导体产业链彼此协同合作和未来长远的发展机会。

此外，杨士宁还展示了 Xtacking 技术，表示：在这一方面，长江存储也是走在国际最前沿的；长存的技术也是非常先进的，以后可以委托给中芯国际；同时也要感谢国产同行的支持。他还表示，目前只有带有 Xtacking 标签的终端产品才拥有真正国产闪存芯片（长存芯片）。

此外，长江存储也公布了自己的路线图，“长江存储 3 年走了其他人 6 年走过的路”长存的 128 层存储（TLC/QLC）正在推进。杨士宁表示 “我说我们不做最后一名，我们肯定不做最后一名，但我跟我们比的都是有三四十年历史的。虽然我还没有宣布，但下一代，争取在下一代走到最前沿，争取作第一第二名。”

IT之家了解到，长江存储和长鑫存储是我国半导体行业内的领头者。其中紫光集团旗下的长江存储主要业务为动态随机存取内存与 NAND Flash 制造，而长鑫主要从事从事动态随机存取存储芯片（DRAM）方面的工作。