优派发布两款中端显示器：四边窄边框，内置有线网口

IT之家 11 月 20 日消息 优派（ViewSonic）今日升级了旗下的两款显示器，新型号为 V2468a、V2768a。相比 V2468、V2768 的旧款，在接口方面添加了时下流行的USB Type-C，以及 RJ-45 网线接入接口，相当于一个 USB-HUB，更有利于如今的轻薄本用户使用。

V2468a 为 23.8" 英寸，1080P 60Hz / AH-IPS 屏幕

V2768a 为 27" 英寸，2560 x 1440 60Hz / AH-IPS 屏幕

两款显示器均为 100% sRGB 色域，DeltaE<2，出场经过硬件校色，满足摄影师、设计师的专业要求。

新版显示器继承了以往的全功能弧线支架，能够实现高度、俯仰、左右以及旋转多个自由度的调整，满足专业用户的工作要求。带有重力感应，竖屏时能够自动切换。

输入接口包括：DP1.2a×1、HDMI 1.4×2、TypeC×1、USB-B×1。

输出接口包括：3.5mm 音频、RJ45 网口 ×1、USB-A 3.2×2、DP-out×1。

其中的 DP-out 接口用来输出，可以直接连接第二台显示器。

IT之家了解到，两款显示器目前尚未公布国行售价，参考旧款型号，V2468 为￥1549 元，V2768 为￥2888 元。