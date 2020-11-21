苹果高管：Apple Silicon 上的 Windows 取决于微软

IT之家11月21日消息 在最新的一次采访中，包括 Craig Federighi 在内的苹果高管透露了有关于 Apple Silicon M1 设计的更多信息，并讨论了 M1 平台上 Windows 的未来等。

众所周知，自从发布首款搭载定制 Apple Silicon M1 的 Mac 以来，苹果高管几周内一直非常活跃在各大采访现场。苹果 M1 处理器是取代英特尔计划重要的第一步，负责此项目的高管则表示对未来充满信心。

在 YouTube 和传统媒体的采访词之间，苹果一直在重复关于努力推动其 M1 的内容。最新的一次访谈之中， Ars Technica、 Greg Joswiak、Craig Federighi 以及 Johny Srouji 再一次谈到了这个问题，但也透露了更多苹果的前景。

自发布以来，用户一直在使用新的 MacBook Air，13 英寸 MacBook Pro 和 Mac mini，并立即看到 Apple 劳动成果。基准测试显示，M1 的性能超越了除最昂贵的 Mac 台式机之外的所有台式机，其性能可模仿仅在 iPad 和 iPhone 上看到的快照。

苹果软件工程高级副总裁 Craig Federighi 谈到了 M1 的设计历程。当被问及他们最早是否打算使用 A12Z Bionic 或计划由该芯片推进开发工作时，他回答说 Mac 需要自己的芯片，如 Thunderbolt 和更好的 GPU 等，“ M1 本质上是一个 SoC”。

▲ Craig Federighi ，图源 Appleinsider

硬件技术高级副总裁 Johny Srouji 在此基础上作了进一步扩展，指出 “ M1 的设计基础…… 最早是在十年前”，“通过使用可扩展架构，我们可以构建‘完全不同的定制芯片’”。他断言，M1 永远不会成为 A 系列芯片的分支，而是在同一基础上构建的崭新的芯片。

之后苹果高管继续介绍了关于统一内存架构及其在 M1 中的使用的详细信息，他们们认为这种方法更有效，并且在性能上有很大的收益。费代里吉（ Federighi ）说，他们对 Metal 的开发是一步步、一块块逐步完成的，而不是一次性对整个框架动刀。

当被问及未来的计划时，高管们照例回避了。他们说，设计 M1 时有一个特定的目标，那就是把它装进适合的机器里，否则对 M1 的性能有很大的影响。苹果发布会上显示的图表在加载 10W 后停止，但 Johny Srouji 说 “它会变得更高。”

采访涵盖了将 iOS 和 iPadOS 应用程序引入 Mac 的一些内容，以及为什么有些 App 没有引入 Mac。这个原因可能有很多，简单地讲，主要还是由于 Mac 没有触摸屏或陀螺仪之类的东西，所以存在一些硬件限制。此外，目前依然有很大一批开发人员不愿把他们的 App 完全搬运到 Mac 上去。

在谈到软件层面时，费德里吉被问及是否有可能新 Mac 上通过仿真中运行 ARM 版本的 Windows。他说 :“这完全取决于微软（愿不愿意）。”

费德里吉称 :“我们有技术让他们做到这一点，运行他们的 ARM 版本的 Windows 核心，而 Windows 当然也支持 x86 模式的程序。”“但最终是要由微软做出决定，授权用户在 Mac 上运行 Windows。”费代里吉总结道 :“但（我相信）Mac 肯定有能力做到这一点。”

IT之家了解到，当最后被追问有关英特尔支持的信息时，费代里吉回应了苹果在此事上的立场。

“我们还没有建立 macOS 的分支，”费代里吉说。macOS 的版本并不适用于基于 M1 的 Mac，也不适用于英特尔 (Intel)。我们正在打造一个支持在两个系统上同时运行的操作系统。”

当被问及未来的英特尔 Mac 时，Greg Joswiak 耸了耸肩。

“当我们说起将在未来几年支持的操作系统时，那其实就是在说英特尔。”苹果曾表示，未来的英特尔产品仍将会推出，乔斯维克说 :“我们仍在准备英特尔的系统。”他说，“就在下个月，我们将推出了一款基于英特尔处理器的 iMac。”