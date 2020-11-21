华为 Mate X2 通过工信部入网审核，有望搭载麒麟 9000 芯片

IT之家 11 月 21 日消息 11 月 8 日，华为多款机型通过了国家 3C 认证，认证信息显示 TET-AN00、TET-AN10 的两款 5G 机型由华为机器有限公司制造，将配备最高 66W 的快充适配器。也就是此前广泛流传的华为 Mate X2 折叠屏手机。

IT之家了解到，华为机器有限公司由华为全资控股，也就是说该机实际上是华为在自己的工厂所生产的机型。

而 11 月 17 日，这两款机型也通过国家工信部入网认证，但详细信息目前尚未更新，包括外观照和参数等。

根据此前 3C 认证、蓝牙认证等资料，结合目前已有爆料信息，华为 Mate X2 有望搭载麒麟 9000 处理器、支持 66W 超级快充。采用 8.3 英寸显示屏，刷新率为 120Hz，分辨率为 2480×2220，后置矩形四摄镜头模组，包括两个 40MP 的镜头，支持 3 倍光学变焦，运行基于 Android 10 的 EMUI 11 系统等。

值得一提的是，同期入网的还有一款 CDL-AN50，采用一块 6.5 寸显示屏，内置 3900mAh 电池，支持 40W 快充，机身尺寸为 162.31×75.0x8.58mm。

▲ 华为 Mate X2 5G 渲染图，图源 LetsGoDigital，下同