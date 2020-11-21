苹果、微软等：可以助美司法部起诉谷歌，但不能让谷歌的人看到

北京时间 11 月 21 日消息，苹果公司、微软、亚马逊、GroupM 以及其他公司在周五要求审理美司法部起诉谷歌垄断案的法官，允许他们将政府使用的特定数据指定为 “高度机密”，以确保不会有任何来自谷歌的人看到它。

美司法部在今年 10 月份起诉谷歌垄断，把谷歌向苹果支付数十亿美元费用成为 iPhone 上的默认搜索引擎列为了这桩反垄断案的核心指控。苹果在法庭文件中称，司法部将使用其敏感数据来写诉状。美司法部指控谷歌非法利用市场力量打压对手，这桩诉讼成为了几十年来对谷歌市场力量和影响力的最大挑战。

谷歌已经提议确保任何机密信息只会提供给谷歌外部法律顾问办公室的两名内部律师或者采用另外一种安全方式，并表示会迅速报告任何披露。

和苹果一样，在本案中协助政府的微软、AT&T 以及亚马逊等公司也要求美国哥伦比亚特区地方法官阿密特 · 梅赫塔 (Amit Mehta)建立一级被视为 “高度机密”的数据，禁止任何谷歌员工访问。GroupM 进一步要求信息披露只限于外部律师，高度保密。

苹果称，公司已向政府提供了与谷歌关系的数据，预期会被要求披露更多，可能包括苹果与其他搜索引擎达成的协议条款，苹果对于协议谈判的内部磋商。

微软、亚马逊和其他公司在一份联合提交的法庭文件中称，如果谷歌访问了部分敏感文件，那么它在未来与这些公司谈判时会获得优势。