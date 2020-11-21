韩国议员要求谷歌效仿苹果行动，降低应用店佣金率

在苹果公司宣布旗下应用商店 App Store 向大部分应用开发者降低佣金率仅几天后，由 7 名韩国国会议员组成的一个群体，要求谷歌旗下应用商店 Play Store 也要采取与苹果同样的做法，降低向应用开发者收取的佣金率。

当地时间周三，苹果已宣布将执行一项新政策，即针对年度从 App Store 获得收入不超过 100 万美元的小型企业和独立开发者，苹果将应用商店 App Store 佣金率降至 15%。此项新政策从明年 1 月 1 日生效。目前，苹果的 App Store 和谷歌的 Play Store，对应用程序内购买都收取 30% 的佣金。

据韩国联合通讯社 (Yonhap)报道，周四，韩国国会几位议员，呼吁谷歌效仿苹果的做法，将 Play Store 的应用内购买佣金率也降下来。

韩国国会这几位议员表示，“苹果应用商店将佣金减半的政策是非常及时的行为。我们敦促谷歌将其对小型应用开发者的佣金率降低到 15% 以下，以促进韩国的应用生态系统发展。”

9 月 28 日，谷歌曾宣布将执行一项新规定，即应用程序开发人员在 Google Play 商店中上架出售应用程序，必须使用谷歌的应用程序结算支付系统。这项新规定从 2021 年 10 月开始执行。这意味着应用开发人员必须在 2021 年 9 月 30 日之后使用谷歌的结算支付系统，不能使用其它的支付系统，否则上架的应用将被新系统踢除。和苹果的应用商店一样，谷歌应用商店 Google Play 的结算系统也将从付款中收取 30%的佣金。

谷歌此举已经引发批评，而作为对谷歌反垄断行为的回应，韩国国会已经在考虑立法，将限制谷歌和其他应用商店平台阻碍第三方支付方法的行为。

苹果 App Store 与谷歌类似的反垄断行为也已经受到广泛的批评和抵制。在苹果 App Store 上架的应用，不允许应用内购买行为使用外部的第三方支付方法，只能使用苹果的支付结算系统，否则违反苹果规定的应用将会从 App Store 下架。对此，微软、Spotify、Match Group 和 Epic Games 等公司指控称，苹果的收费政策剥夺了消费者的选择，推高了应用程序的价格。

早在今年 8 月，流行网络游戏《堡垒之夜》( Fortnite)的开发商 EPIC Games，就试图绕过苹果的结算系统，导致苹果将其《堡垒之夜》从 App Store 中删除。其后，因《堡垒之夜》从苹果应用商店下架事件，EPIC Games 和苹果两家公司之间打起了官司。