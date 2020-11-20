苹果设备很快将支持微软 Xbox Series X 手柄

IT之家 11 月 20 日消息 根据外媒 Macrumors 的消息，苹果支持页面显示，苹果和微软正致力于为苹果设备增加 Xbox Series X 手柄的支持。

值得注意的是，苹果的支持页面上并没有提到索尼 PlayStation 5 的 DualSense 手柄或亚马逊的 Luna 手柄的兼容信息。

IT之家了解到，微软新款 Xbox Series X/S 的无线手柄现已开卖，白蓝黑三色，售价 419 元。

新款 Xbox 无线控制器支持无线蓝牙双模连接，适用于 Xbox 主机、Windows 10 PC、Android 和 iOS（即将支持）手机及平板电脑设备等，并可在设备间轻松配对及切换。

设计方面，全新 Xbox 无线控制器，优化造型提升您的握持体验，升级的防滑握把及表面材质有助于在游戏的过程中保持舒适并更易操控。扳机震动马达让您的手指触动反馈精准，使武器、撞击和震动体验逼真。全新的混合式方向键可以准确地输入操控指令。全新 Xbox 无线控制器支持使用自定义按键映射，自带的 3.5 毫米音频耳机插孔可让您使用兼容的耳机，还可通过全新的分享按键轻松地捕获和分享截屏、录影和更多内容。

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