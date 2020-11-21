华为平板 M6 开启 EMUI 11 内测：支持微动效图标、系统级翻译、权限透明

IT之家11月21日消息 据IT之家网友反馈，华为平板 M6 现已开启 EMUI 11 内测，带来了全新动效与微动效图标，支持系统级翻译。

IT之家了解到，在 EMUI 11 内测版中，华为平板 M6 还支持权限透明。应用申请权限弹框显示使用说明，便于用户选择授权还是拒绝（目前部分应用支持）。

需要注意的是，部分第三方应用可能与 EMUI11.0 不兼容，更新后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况。

此外，本次更新不会删除用户的数据，但华为建议用户在更新前做好数据备份。此版本可以通过手机助手回退至 EMUI10.1 官方稳定版本，回退过程会擦除用户的数据。

华为平板 M6 EMUI 11更新内容：

智慧多窗

可根据需要调节悬浮窗大小，自由拖动更改位置，还可快速将窗口最小化隐藏至悬浮球

全新动效

为您提供符合情感预期的质感动效，赋予卡片滑动物体重量感，在触碰间感知真实世界

微动效图标

通过细节的变化给您流畅的操作认知，设计新颖、巧妙的微动效图标，让简单的开关操作也趣味横生

平行视界

支持今日头条、钉钉、QQ 邮箱在平行视界双窗口与全屏之间拖动切换

备忘录

文档扫描新增提取图片中文字的功能，文字提取后可以再编辑，然后导出为多种电子文档格式，便捷分享，纸质文档电子化就是这么简单

系统级翻译

浏览外文文章或图片，单指或双指按压可进行单字或段落翻译，自由调节翻译区域，轻松读懂内容信息

权限透明

应用申请权限弹框显示使用说明，便于您选择授权还是拒绝 (目前部分应用支持)