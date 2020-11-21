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我国电子社保卡申领超 3 亿张：40 项全国业务服务一览

2020/11/21 16:21:11 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 11 月 21 日消息 根据人社部的消息，截至 11 月 20 日，电子社保卡抵达 3 亿里程碑，超过 1/5 的群众已可通过电子社保卡获得贴心便捷的就业、社保线上服务。

据介绍，截至 10 月底，全国社保卡持卡人数已达到 13.29 亿人，覆盖 94.9% 人口。电子社保卡服务渠道已开通 417 个，群众通过自己常用的 App 或小程序，即可方便获取线上服务。这些渠道包括国家政务服务平台、国务院客户端微信小程序、电子社保卡小程序、掌上 12333，工、农、中、建、交、邮储、招商、平安等各大银行，支付宝、微信、云闪付等 25 个全国性渠道，以及 300 多个人社部门和其他政府部门渠道、100 多个银行和社会渠道。

电子社保卡移动支付，已在 27 个省的 224 个地市支持就医购药扫码结算，让群众快速享受就医服务。22 个城市开通了银联乘车码，群众可以用电子社保卡扫码乘车。

IT之家了解到，3 亿电子社保卡用户，年龄最小的是 1 个月的小婴儿，最年长的是 118 岁的老寿星。全国已有 775 万名老人或孩子通过电子社保卡的亲情服务，由家人代为申领电子社保卡 , 无年龄限制即可享受线上服务。

电子社保卡全国服务应用：

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关键词：社保卡

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