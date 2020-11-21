欧菲光一亿像素 7P 光学镜头启动小批量产，突破高端镜头技术壁垒

IT之家11月21日消息 根据欧菲光官方的消息，欧菲光7P 108M光学镜头顺利完成小批量验证。

官方表示，欧菲光7P 108M光学镜头的优势包括以下几点：

☑7P（7片塑料镜片）：大幅提升聚光量，充分发挥1亿像素能力。

☑1亿像素：目前行业内的最高水平。

☑大孔径F/# 1.75：获得更大的进光量，提升画面亮度。

☑大像面1/1.5”：容纳更多的像素数量，获得更清晰的图像，更高的动态范围。

欧菲光表示，光学镜头是机器视觉系统中必不可少的部件，直接影响成像质量的优劣，影响算法的实现和效果。除了镜片数量，还需要看镜片的材质、结构设计、光圈类型、整体做工等，涉及到对焦聚焦，细微的差距都会大大影响到成像。高像素镜头产品、多片光学结构生产技术等一直以来是头部光学企业技术壁垒。此次欧菲光成功开发一亿像素7P镜头，突破了高端镜头技术壁垒。

IT之家了解到，欧菲光成立于2002年，2010年在深交所上市，股票代码为002456。公司主营业务包括微摄像头模组、指纹识别模组等微电子业务、触摸屏与触控显示全贴合模组和智能汽车电子产品与服务，广泛应用于以智能手机、平板电脑、智能汽车和可穿戴电子产品等为代表的消费电子和智能汽车领域。