一加 9 Pro 渲染图出炉：6.55 英寸曲面屏，左上角打孔，后置四摄

IT之家11月22日消息 知名爆料者 @Steve Hemmerstoffe 最近几个月先后曝光了华为 Mate 40 Pro、三星 Galaxy S21 系列、Galaxy S20 FE、Google Pixel 5 甚至是 OnePlus 8T 5G 的信息，而今日他又又又带来了一组宣称是 OnePlus 9 Pro 的渲染图。

IT之家提醒，因为一加 9 Pro 目前仍处于原型阶段尚未量产，所以该机外观设计的部分小细节依然存在变卦的可能。

▲图源@Steve Hemmerstoffe，下同

首先，OnePlus 9 Pro 采用一块 6.55 英寸的曲面屏，正面左上角有一个打孔的前置镜头。

扬声器位于手机底部的一侧，而右侧是模式滑块和电源按钮，左侧是音量按键。

最后，手机背面是玻璃制成的。

Steve 表示，一加 9 Pro 设计看起来像是其一加 8T 和一加 8 Pro 的混合产物。

在背部，该机采用了矩形后置摄像头排列方式，最新的原型包括四个镜头。相比之下，目前曝光的一加 9 仅有 3 个镜头。该机与一加 9 相同的地方在于，都采用了两个超大底的镜头，不过一加 9 Pro 提供了两颗较小的镜头。此外也包括常规的闪光灯，麦克风和一些传感器部件。

然而，爆料者并不知道这些镜头及其传感器的详细规格，但他表示一旦有消息将会立马通知大家。

最后是发布日期，有爆料者称一加 9 Pro 将于 3 月推出，史蒂夫表示他可以确认这是正确的。

参数方面，一加 9 系列将搭载高通骁龙875芯片，最低提供 8G 运存，配备 120Hz 刷新率屏幕，一加 9 预计为直板屏而 Pro 似乎是曲面屏，运行基于安卓 11 的氢氧 OS等。此外，一加 9（LE2110，LE2117 和 LE2119）和 OnePlus 9 Pro（LE2120 和 LE2127）的型号也已确认。