一加 9 相机详情曝光：至少包括两个 48MP 镜头

IT之家11月22日消息 外媒 91mobiles 昨日曝光了一加 9 后置镜头设计，具有三颗后置摄像头，将配备 48MP 主摄和 48MP 超广角镜头，可提供 12MP（4000 x 3000 像素）输出和 6mm 焦距，第三颗镜头不确定，但该机至少包括两颗 48MP 镜头。

外媒上周发布了一加 9 的渲染图，而他们的消息来源现在给出了更多的配置信息，包括以上镜头参数，以及两侧的双色调 LED 闪光灯，左上角打孔设计。

▲ 图源91mobiles ，下同

相比之下，OnePlus 8 Pro 和 8T 的焦距分别为 6.59mm 和 4.74mm。对于该机采用了 Sony IMX 586 还是 IMX689 消息来源并不确定。此外，一加 8T 仅采用了 16MP 超广角镜头，因此该机预计可带来不俗的影像性能提升。第三颗镜头预计为广角镜头或黑白镜头。

配置方面，一加 9 将拥有 6.55 英寸直板显示屏，仍将采用 120Hz 刷新率设计。据说该机的型号为 LE2110，LE2117 和 LE2119，并将于 2021 年 3 月推出。

此外，今日还有一位爆料者放出了一加 9 Pro的部分内容，例如外观渲染图，详情请参见IT之家早先报道。

《一加 9 Pro 渲染图出炉：6.55英寸曲面屏，左上角打孔，后置四摄》