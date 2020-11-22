SpaceX 成功发射海洋测绘卫星：追踪海平面变化，精确度达几厘米

11 月 22 日，当地时间周六上午，美国太空探索技术公司 SpaceX 的猎鹰 9 号火箭在加州进行了一次发射，将一颗美国宇航局 (NASA)和欧洲航天局 (ESA)联合开发的先进海洋测绘卫星 Sentinel-6 Michael Freilich 送入轨道。

这颗卫星由德国空客公司制造，大约有小型皮卡车大小，携带着多台仪器，可以追踪海平面的变化，精确度只有几厘米。为了测量海平面，他们将向下向世界海洋发射电磁信号，然后测量它们需要多长时间才能反弹回来。任务科学家解释说，海平面上升只是气候变化的后果之一，之前地球观测卫星的数据显示，海平面上升的速度正在加快，因此科学家希望能够在更长一段时间内对其进行监测。

这颗耗资 9700 万美元的卫星是两颗完全相同的海洋观测卫星中的第一颗，下一颗 Sentinel-6B 卫星将于 2025 年发射。两颗卫星将继续 NASA 长达 30 年的记录海平面上升状况努力，并将让科学家们比以往任何时候都更准确地了解海岸线。有了这颗卫星收集的数据，世界各地的科学家将能够对靠近海岸的海洋进行更高分辨率的观测，这意味着可以在风暴登陆前做出更精确的天气预报。

最新发射标志着 SpaceX 火箭 18 个月来首次从加州发射。由于绝大多数任务都是从佛罗里达州发射的，SpaceX 将其第二艘无人回收船 “Just Read the Instructions”移到了东海岸上空，这使得该公司能够保持快速的发射步伐。周六的发射是 SpaceX 助推器第三次在加州陆地回收，这与其典型的无人回收船捕获不同，因为西海岸没有无人回收船。该公司警告当地民众，当助推器穿过大气层时，可能会听到头顶上的音爆爆裂声。

今年到目前为止，SpaceX 在 2020 年总共发射了 22 枚火箭，自开始恢复工作以来，成功回收了 66 枚助推器。大多数任务都是利用其回收助推器执行的。SpaceX 现在总共有 10 枚经过飞行验证的助推器，包括新返回的首次商业载人发射 Crew-1 助推器和周六使用的助推器。如果检查过程顺利，这些助推器将可继续执行未来任务。

SpaceX 在 2015 年回收了首枚助推器，但在 2017 年才真正加大了回收力度，并开始定期发射助推器。今年，该公司实现了一个新的里程碑，试飞了 3 枚新的助推器。SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)曾预计，当升级后的猎鹰 9 号火箭 Block 5 助推器首次亮相时，其火箭至少可重复飞行 10 次，两次飞行之间几乎不需要翻新，退役前最多可以飞行 100 次。他还表示，最终该公司希望在 24 小时内就可重新使用相同的助推器。

尽管这一里程碑仍然没有实现，但 SpaceX 团队已经学到了很多关于简化检查流程的经验，并将两次飞行的翻新时间从几个月减少到只需数十天。到目前为止，两次飞行之间的最短翻新时间不到两个月。保持这个纪录的是助推器 B1060，它在 5 月份将两名宇航员送入国际空间站，然后在 7 月份为韩国军方发射了一颗通信卫星。

周六的发射是 SpaceX 计划在本周末进行的两次发射中的第一次。如果一切按计划进行，该公司将在 10 个小时后进行第二次发射，将第 16 批星链互联网卫星送入轨道。这可能会帮助 SpaceX 创造新的发射纪录，即一个月发射四次。