宇航员：龙飞船比航天飞机好，睡起来很宽敞

在搭乘载人龙飞船到达国际空间站后的首次新闻发布会上，三名 NASA 宇航员和一名日本宇航员谈到了美国太空探索技术公司 SpaceX 的飞船和火箭的表现，对他们称赞有加。

▲图：SpaceX 首次商业载人发射宇航员，从左到右分别为香农 · 沃克、维克多 · 格洛弗、迈克尔 · 霍普金斯以及野口宗一。

其中，日本宇航员野口宗一（Soichi Noguchi）曾乘坐过 NASA 的航天飞机和俄罗斯联盟号飞船进入太空。继约翰 · 杨 (John Young)和沃利 · 施拉（Wally Schirra）之后，他现在成为第三位乘坐过三种不同航天器进入轨道的人。

当被问及这三种载人航天器哪种表现最好时，野口宗一毫不犹豫地选择了载人龙飞船。他说：“从各种记录来看，载人龙飞船的表现最好。”

NASA 宇航员、任务指令长迈克 · 霍普金斯 (Mike Hopkins)也说：“你可以看到载人龙飞船和火箭迫切地想要离开地面。它们肯定已经准备好了，而且几乎是从发射台上跳起来的，这真是令人惊叹！”

这次商业载人任务是在 5 月份进行最终演示飞行之后进行的。而那次试飞也结束了自 2011 年航天飞机退役以来 NASA 依赖俄罗斯飞船进入轨道的尴尬局面。

在将 NASA 宇航员鲍勃 · 本肯 (Bob Behnken)和道格 · 赫尔利 (Doug Hurley)送到空间站两个月之时，NASA 继续执行了 Crew-1 飞行，使载人龙飞船成为首款获得 NASA 载人航天认证的私人拥有、私人运营的航天器。

霍普金斯与 NASA 同事香农 · 沃克 (Shannon Walker)、维克多 · 格洛弗 (Victor Gever)以及野口宗一四人，于美国当地时间周日晚上从佛罗里达州肯尼迪航天中心起飞，大约 27 小时后抵达空间站。他们计划在那里驻留六个月并进行科学实验，其中包括密歇根州高中生提出的一项实验，即将研究太空飞行如何影响大脑功能。

周一，载人龙飞船自动与空间站进行对接，同时它以每小时 17500 英里 (28163.5 千米)的速度绕地球飞行。宇航员们坐在一旁监视着飞船，但没有插手控制。

格洛弗曾是海军战斗机飞行员，在 40 多架飞机上飞行了 3000 多个小时，其中包括 24 次战斗任务。当被问及是否很难保持不插手的状态时，格洛弗说：“这不是问题。猎鹰 9 号火箭表现出色，达到了预期的效果。载人龙飞船的表现同样非常棒！”

NASA 宇航员凯特 · 鲁宾斯 (Kate Rubins)和俄罗斯宇航员谢尔盖 · 雷日科夫 (Sergey Ryzhikov)、谢尔盖 · 库德 - 斯维尔奇科夫 (Sergey Kud-Sverchkov)上月抵达空间站。现在空间站上共有 7 名乘客，但鲁宾斯说并不感到拥挤。她说：“这里非常忙碌，又充满活力，总是能感到有人从身边匆匆而过。”

由于国际空间站上只有六个铺位，霍普金斯现在只能住在载人龙飞船里，这使它成为有史以来最昂贵的 “太空卧室”。作为此次任务的指令长，霍普金斯说：“我觉得那就是我应该去的地方。我们讨论过这件事，每个人都表示愿意睡在任何地方。当身处太空时，你可能不会抱怨这些琐事儿。总体而言，我认为这种办法比较有效，毕竟龙飞船里面非常宽敞。”

尽管如此，霍普金斯称自己还是会保持谨慎，以确保他在漂浮着进出时不会做损坏载人龙飞船。他说：“这是我们回家的必需之物，所以我想确保睡在那里时不会损坏它。”

按照长期的太空飞行传统，宇航员们携带了 “零重力指示器”，这种指示器可以漂浮起来，让宇航员知道他们已经摆脱了地心引力。在这次飞行中，宇航员们还携带了尤达宝宝 (Baby Yoda)玩偶，希望能带来轻松愉快的感觉。霍普金斯说：“当你看到它的时候，很难不露出笑容。”