特斯拉 + SpaceX 总价值超过 5000 亿美元，马斯克：狂野的时代

11 月 21 日消息，据外媒报道，随着股价持续上涨，电动汽车制造商特斯拉的当前市值超过 4600 亿美元。与此同时，华尔街认为美国太空探索技术公司 SpaceX 目前的估值约为 1000 亿美元。由此计算，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下这两家公司的总价值已经超过 5000 亿美元。而值得注意的是，这两家公司都才刚刚起步。

在回应 Box 首席执行官亚伦 · 列维（Aaron Levie）分享的推文时，马斯克本人在推特上承认了这一里程碑。在推文中，列维指出，特斯拉和 SpaceX 如今的总价值超过 5000 亿美元，证明了它们有可能 “同时改变地球和太空旅行”。马斯克的回应似乎也很兴奋，但他只简短地说了一句 “狂野的时代！”

特斯拉股价最近反弹，似乎在很大程度上是受到其将被纳入标准普尔 500 指数 (S&P500)的推动，此前特斯拉公布了连续五个季度盈利。不过特斯拉依然面临诸多挑战，比如老牌汽车制造商正快速推出与之竞争的电动汽车，而且该公司仍受到怀疑者的大量批评。

尽管如此，特斯拉今年的计划执行得很好，该公司的目标仍是实现 2020 年交付 50 万辆电动汽车。尽管新冠肺炎疫情仍在肆虐，但特斯拉似乎正在接近、甚至很可能实现这一雄心勃勃的目标。不过，特斯拉需要在今年第四季度交付超过 18 万辆汽车，才能达到预期目标，马斯克及其团队正打算在年底之前全力以赴地生产和交付汽车。

有趣的是，就连马斯克的私人太空企业 SpaceX 也吸引了华尔街的目光。仅在上个月，摩根士丹利发布的估计就表明，SpaceX 的估值超过 1000 亿美元。这家美国投行列出了几个因素作为其估值的依据，比如 SpaceX 作为互联网提供商推出星链服务的潜力，以及它在美国发射市场的巨大优势。

值得注意的是，特斯拉和 SpaceX 都离各自的终极目标还十分遥远。特斯拉的使命是加速实现可持续性发展，而 SpaceX 致力于将人类转变为多星际物种。虽然特斯拉和 SpaceX 都朝着各自的使命迈出了重要的一步，但很明显，这两家公司目前才刚刚起步。在理想情况下，特斯拉和 SpaceX 的合作似乎会在未来达到今天难以想象的高度。

特斯拉股价周四报收于每股 489.61 美元，下跌了 1.93%。在盘后交易中，该股略有回升，目前美股交易价格为 489.98 美元。今年迄今为止，特斯拉股价已经飙升了近 500%。