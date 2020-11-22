美媒盘点特斯拉对手：蔚来、理想、小鹏，还有贾跃亭曾经的 FF

（原标题：美媒盘点特斯拉对手，有蔚来理想小鹏，也有FF）



在金融行业的大规模资金支持下，电动汽车领域的挑战者们正在对埃隆 · 马斯克 （ Elon Musk ） 的特斯拉穷追不舍。但这需要技巧、勇气和好运。

很多投资者都在打赌，电动汽车初创企业可以复制马斯克的成功。特斯拉今年有望销售 50 万辆电动汽车，并首次实现年度盈利。特斯拉股票下月有望被纳入标普 500 指数，现在公司市值比丰田汽车、大众汽车、通用汽车和福特汽车加起来的总市值还要高。

无论是投资者还是这些面临无数障碍的行业新贵，追赶特斯拉的过程都不会一帆风顺。大多数初创企业还没有开始制造或销售汽车，个别企业在为实现盈利而苦苦挣扎，一些公司仍在招聘员工或应付欺诈指控。其中一家创企最近公布 16 亿美元的亏损。

它们的命运取决于很多方面。除了特斯拉，消费者是否愿意购买昂贵的电动汽车？还是向企业出售电动货车和卡车更安全？自行制造汽车是否更明智？还是应该将生产外包出去？是该关注中国这一全球最大的电动汽车市场，还是说深耕家门口的市场更有意义 ？ 来自通用汽车等老牌巨头的压力又有多大？后者本周表示，到 2025 年将斥资 270 亿美元开发电动汽车和无人驾驶汽车。

交通运输的未来迷雾重重，总会有赢家和输家。有人会赢得财富，有人会迷失自我。

以下是对特斯拉竞争者的盘点：

里维安汽车（Rivian Automotive），美国加利福尼亚州

首席执行官：RJ . 斯卡林格（RJ Scaringe）

成立时间：2009 年

所有权：私人

募集资金：在过去两年的五轮融资中筹集到 53.5 亿美元

公司估值：未知

主要投资者：福特、亚马逊、上市投资管理集团贝莱德。

首款车型：配备齐全的全电动皮卡 R1T，起价约为 67500 美元 （ 不含税收优惠 ） ，将于 2021 年 6 月上市。

投资热点：里维安公司将销售电池驱动的皮卡和 SUV，目标客户是热衷户外运动的消费者。该公司还与亚马逊签订了 10 万辆电动送货车的制造合同。里维安公司正在改造三菱汽车位于伊利诺伊州的一家工厂。

投资疑虑：里维拉既要制造高质量的汽车，又要自行打造销售和服务网络。它计划效仿特斯拉的模式，直接面向消费者销售。但由于保护传统经销商模式的州特许经营法，这种做法变得困难重重。里维拉还需要打入一些最艰难的市场。目前特斯拉在电动汽车销售中占有绝对份额，而底特律的汽车制造商在皮卡和越野汽车上仍占据主导地位。

Lucid Motors，美国加利福尼亚州纽瓦克市

首席执行官：彼得 · 罗林森（Peter Rawlinson）

成立时间：2007 年

所有权：私人

筹集资金：超过 10 亿美元

公司估值：未知

主要投资者：沙特阿拉伯公共投资基金

首款车型：Lucid Air 是一款电池驱动的豪华轿车。该公司表示，某些配置的该型轿车单次充电的续航里程可达 800 公里以上。首批 Lucid Air 将于明年年初上市销售，税前价格为 16.9 万美元。随后 Lucid Motors 将推出价格更低的版本，入门级电动轿车的起价预计为 7.74 万美元。

投资热点：Lucid Motors 正在美国亚利桑那州建设一家工厂，目标定位是高端豪车市场。公司高管们不仅希望在全电动车型上与特斯拉竞争，还希望与梅赛德斯 - 奔驰和宝马等豪车较量。该公司大力宣传其专有的电池和发动机技术，称这种技术能带来类似跑车的性能，无需充电即可继续行驶的能力以及更大的车内空间。

投资疑虑：Lucid Motors 早在 2016 年就推出了这款概念车型。但筹集资金方面的问题使得 Lucid Air 的落地多次被推迟。如今，宝马、梅赛德斯 - 奔驰和保时捷等其他高端汽车生产商也在推出自己的豪华电动汽车。超豪华品牌宾利最近表示，到 2026 年将只销售插电式汽车，其他豪车品牌也纷纷准备效仿。

Lordstown Motors，美国俄亥俄州洛兹敦

首席执行官：史蒂夫 · 伯恩斯（Steve Burns）

成立时间：2019 年

所有权：已上市

市场估值：42 亿美元 （ 截至 2020 年 11 月 19 日 ）

主要投资者：工马集团、富达投资和通用汽车

首款车型：Endurance 是一款面向商业车队运营商的电池电动皮卡，税收优惠前起价为 5.25 万美元。

投资热点：Lordstown Motors 收购了位于俄亥俄州的前通用汽车装配厂，计划为商业车队生产电池驱动的皮卡，并希望在 2021 年 9 月投产。该公司表示，与耗油的皮卡相比，电动车的燃料和维护成本较低，这使得电动车对大批量采用的企业具有吸引力。

投资疑虑：Lordstown Motors 表示，在进入日益拥挤的电动皮卡市场之前，它必须雇佣 1000 多名工人，并对一家大型工厂进行改造。福特的 F-150 皮卡是美国最畅销的汽车，该公司也将在 2022 年推出一款电动汽车，目标客户也是企业车队。

尼古拉（Nikola），美国凤凰城

首席执行官：马克 · 拉塞尔（Mark Russell）

成立时间：2015 年

所有权：已上市

市场估值：101 亿美元 （ 截至 2020 年 11 月 19 日 ）

主要投资者：德国汽车供应商罗伯特 · 博世 （ Robert Bosch GmbH ） 、重型机械巨头 CNH Industrial NV、对冲基金投资者杰弗里 · 乌本 （ Jeffrey Ubben ）

首款车型：由 CNH Industrial 旗下依维柯品牌生产的电池驱动半挂车 Nikola Tre，将于 2021 年底投产。目前还没有相关价格信息。

投资热点：尼古拉的目标是商业卡车运输市场。该公司打算制造由电池和氢燃料电池驱动的大型拖车，建设燃料加注站并生产氢燃料。尼古拉的商业模式强调与其他大型老牌公司合作，以实现其战略的核心部分。

投资疑虑：尼古拉曾表示，单是加注燃料网络的建设就可能耗费数十亿美元，其盈利潜力取决于该公司能否降低氢制造成本。做空机构兴登堡研究 （ Hindenburg Research ） 的一份报告让该公司深陷舆论漩涡。该报告称，尼古拉在技术方面误导了投资者。尼古拉称该报告不实，具有误导性。公司创始人特雷弗 · 米尔顿（Trevor Milton）不久后就离开了公司，尼古拉股票也一蹶不振。美国司法部和美国证券交易委员会已经开始对该公司进行调查。

菲斯克（Fisker），美国洛杉矶

首席执行官：亨利克 · 菲斯克（Henrik Fisker）

成立时间：2016 年

所有权：已上市

公司估值：47 亿美元 （ 截至 2020 年 11 月 19 日 ）

主要投资者：阿波罗全球管理公司、麦格纳国际公司、路易斯 · 贝肯（Louis Bacon）

首款车型：Ocean 是一款使用可持续材料制造的紧凑型 SUV，预计将于 2022 年投产。不含税收优惠的起价为 37500 美元。

投资热点：菲斯克的大部分制造和工程是与外部供应商签订合同。菲斯克专注于设计和软件开发，而汽车零部件供应商麦格纳将制造出首款汽车。麦格纳持有菲斯克 6% 的股份。菲斯克还在开发一种灵活的租赁模式，其功能更像是按月订阅服务。客户可以随时终止租赁，公司可以将汽车重新租赁，创造经常性收入。

投资疑虑：这不是亨利克 · 菲斯克 （ Henrik Fisker ） 第一次尝试创办电动汽车初创公司。2007 年，他创立了菲斯克汽车公司 （ Fisker Automotive ） ，作为特斯拉的早期竞争对手，这家公司最终以破产告终。菲斯克的发展并非一帆风顺，公司曾承诺将在电池技术上取得突破，但随后称这一技术无法商业化而放弃努力。分析人士说，菲斯克的代工方式存在风险，其他提供按月租赁服务的汽车公一直在苦苦挣扎。

Canoo，美国加利福尼亚州托伦斯

首席执行官：乌尔里希 · 克兰茨（Ulrich Kranz）

成立时间：2018 年

所有权：私有，但预计将在年底通过反向合并 SPAC 上市

公司估值：24 亿美元

主要投资者：丹尼尔 · 亨尼斯（Daniel Hennessy）、上市投资公司贝莱德、AFV Partners

首款车型：Canoo 是一款类似微型公共汽车的全电动 “生活方式”汽车，被公司称为 “轮子上的阁楼”。这款汽车将于 2022 年投入市场，价格尚未公布。

投资热点：Canoo 的技术集成了电池、底盘、发动机和转向组件。公司计划从 2022 年开始，通过每月订阅服务的方式，为消费者提供与众不同的 “生活方式”汽车，并从 2021 年开始提供电动送货车。该公司还与现代汽车公司合作开发技术，预计会把汽车制造业务外包出去。

投资疑虑：Canoo 自成立以来已经花费了 3 亿多美元，去年审计机构警告说，Canoo 在持续运营方面存在风险。第一种模式的成功依赖于买家接受其订阅服务，这在汽车行业仍属新鲜事物。此外，Canoo 还没有与合同制造商达成生产首批汽车的协议。

蔚来，中国上海

首席执行官：李斌

成立时间：2014 年

所有权：已上市

公司估值：660 亿美元 （ 截至 2020 年 11 月 19 日 ）

主要投资者：腾讯、特斯拉主要投资者苏格兰对冲基金 Baillie Gifford 等

主要车型：ES6 是一款五座 SUV，起价为人民币 35.8 万元。

投资热点：今年蔚来股价涨幅超过了特斯拉。截至周四收盘，该公司市值已经超过了通用汽车。蔚来在中国制造和销售的豪华电动 suv 的销量正在增长。该公司还开始提供电池订购计划，允许用户以较低价格购买无电池汽车，然后根据需求按月付费。

投资疑虑：尽管 2020 年发展前景强劲，但去年蔚来的发展似乎还不确定。2019 年，蔚来净亏损 16 亿美元，裁员大约五分之一。今年春天，蔚来从投资者那里获得了 70 亿元人民币 （ 约合 10 亿美元 ） 的救急资金，但仍需要提高销售额和利润率，才能保持与特斯拉的竞争力。特斯拉去年在中国开设了工厂。

理想汽车，中国北京

首席执行官：李想

成立时间：2015 年

所有权：已上市

公司估值：307 亿美元 （ 截至 2020 年 11 月 19 日 ）

主要投资者：美团点评、字节跳动、贝莱德

主要车型：理想 ONE 是一款插电式混合动力豪华 SUV，使用小型汽油发动机为锂离子电池充电，售价人民币 32.8 万元。

投资热点：在充电站较少的部分地区，理想汽车既能吸引用户，又能享受一些国家补贴。理想汽车的混合动力汽车采用的电池组更小更便宜，从而节省了公司成本。

投资疑虑：理想汽车对混合动力车的关注短期内可能有助于缓解司机对充电的担忧。但分析师表示，从长期来看，该公司需要顺利转向全电动汽车。

小鹏汽车，中国广州

首席执行官：何小鹏

成立时间：2015 年

所有权：已上市

公司估值：353 亿美元 （ 截至 2020 年 11 月 19 日 ）

主要投资者：阿里巴巴、小米、卡塔尔投资局 （ Qatar Investment Authority ）

主要车型：P7 是一款电动轿车，起价人民币 25 万元。

投资热点：小鹏汽车生产的电动 SUV 和轿车价格低于特斯拉。该公司还在开发自己的自动驾驶软件，并拥有一款内置应用程序网络的车内操作系统。该公司获得了阿里巴巴的支持。

投资疑虑：目前中国市场的补贴有助于提升电动汽车需求，但预计到 2022 年将全面取消补贴。小鹏汽车的软件业务重点是资本密集型，且具有高度竞争性，该公司在申报文件中警告称，这可能会因外部环境变化而受到干扰。

法拉第未来，美国洛杉矶

首席执行官 ： 卡斯滕 · 布雷特菲尔德（Carsten Breitfeld）

成立时间：2014 年

所有权：私人

公司估值：未知

主要投资者：Birch Lake、ATW Partners

首款车型：FF91 是一款豪华 SUV，马力超过 1000 匹，续航里程超过 480 公里。该公司表示，它可以在筹集更多资金 9 个月后交付 SUV。预计起价将超过 10 万美元。

投资热点：法拉第未来多年来一直试图开发一款能够与特斯拉直接竞争的豪华 SUV。该公司最近获得了 4500 万美元的过渡性贷款，以筹集更多资金生产 FF91。布雷菲尔德因开发了宝马的 i8 混合动力跑车而在汽车业闻名。

投资疑虑：法拉第未来已经投资了 20 多亿美元，还没有卖出一辆车，而公司最初的目标是在 2017 年推出首款车型。创始人贾跃亭去年因个人债务宣布个人破产，该公司仍在寻求筹集启动生产所需的资金。

Arrival，英国伦敦

首席执行官：杰尼斯 · 斯维尔德洛夫 （ Denis Sverdlov ）

成立时间：2015 年

所有权：私有，但预计将通过反向合并 SPAC 在今年年底上市

公司估值：54 亿美元

主要投资者：现代汽车、起亚汽、贝莱德、UPS

主要车型：电动客车，预计将 2021 年第四季度上市

投资热点：Arrival 计划在规模较小、自动化程度较高的装配厂生产用于城市交通的电动巴士或送货货车。该公司表示，建造这种微型工厂只需要数千万美元，远低于传统的组装工厂。该公司还从 UPS 处获得了购买 1 万辆货车的订单。

投资疑虑：Arrival 许多潜在客户因城市交通客流量下降而陷入财政困境。由于电动公交车在世界某些地区被广泛接纳，Arrival 还面临着很多强大的竞争对手。分析人士说，在中国市场销售的大多数新公交车已经是电动汽车。