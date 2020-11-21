加州再次发布疫情居家令，但特斯拉工厂继续生产

美国加州公共卫生局认为，在加州的特斯拉员工属于 “必要的工人”，因此无需遵守该州州长加文 · 纽森（Gavin Newsom）新宣布的 “有限居家防疫令”。这意味着特斯拉在加州弗里蒙特的电动汽车超级工厂，可以不受新防疫令影响而能够继续运营。

新宣布的 “有限居家防疫令”，从周六开始将对加州大多数居民产生影响。它规定实行宵禁，要求在每天晚上 10 时至次日凌晨 5 时之间停止非必要的工作和聚会。

针对关于宵禁规定如何影响特斯拉员工的询问，加州公共卫生局表示，“这些员工被认为是必要的工人，制造业被列为必要的劳动类型。因此‘有限居家令’不适用他们。运输设备产品的制造，就是关键制造业中几个核心领域之一。但在允许运营的同时，这些部门必须遵循制造业的防疫指导。”

特斯拉弗里蒙特工厂所在的阿拉梅达县，其地方政府可能会在美国联邦及州政府的防疫政策之外施加额外的限制，但截至目前为止，这种情况还没有出现。

针对关于特斯拉的以上消息，阿拉米达县公共卫生部门的发言人拒绝置评。但该县政府发言人 11 月 16 日向媒体发送的一份新闻声明指出，阿拉米达县正面临着新冠病毒感染病例和住院人数的激增。截至目前为止，该县疫情已经处于加州最严重程度。因此，从 11 月 18 日午夜开始，所有活动和部门都必须按照加州最严重疫情等级的要求执行防疫措施。

该声明还表示，“随着疫情的发展，我们可能需要进一步地限制活动，以减缓病毒的传播速度。”

与此同时，加州公共卫生局强调，它早在 7 月就发布了关于制造业 “维持工人更安全、更低风险环境”的指导意见，但该指导意见并未更新，没有对工厂环境中的工人提出任何新的要求或新的防疫措施。

今年早些时候，新冠疫情在加利福尼亚出现时，阿拉梅达县卫生部门要求特斯拉弗里蒙特工厂将运营降低至最低程度，并同时制定一个可接受的工作场所安全计划，以保护工厂工人免受新冠病毒感染。

当时，特斯拉公司以及其首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)并未执行阿拉梅达县卫生部门提出的要求。不过，特斯拉该工厂后来并未出现什么疫情。此外，马斯克还对加州的商业环境提出了批评。

例如，他在 2020 年 10 月 30 日发表的推文表示，“我在加州度过了我大半辈子，热爱加州。但坦率地说，我认为加州就像一支拥有许多冠军的运动队一样，越来越难以避免自满和权力欲。”

11 月 14 日，马斯克透露，他 “很可能中度地”感染了新冠病毒，声称出现了症状。

特斯拉该工厂在加州 “有限居家防疫令”颁布后，可以保持运营的消息，使特斯拉的一些股东松了一口气。

在特斯拉第三季度财报电话会议上，该公司首席财务官扎卡里 · 柯克霍恩（Zachary Kirkhorn）曾表示，特斯拉 2020 年交付 50 万辆电动汽车的计划没有变。不过有分析认为，即使特斯拉上海工厂今年扩大了产能，对于特斯拉来说，这个数字仍然是一个不小的挑战。2019 年，特斯拉电动汽车交付量约为 36.75 万辆。