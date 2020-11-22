吉利星瑞宣布首个实现燃油车整车 OTA：可像手机一样持续升级优化

IT之家11月22日消息 11 月 20 日，第 18 届广州国际车展正式开幕。从吉利汽车获悉，吉利星瑞发布了首次 FOTA 升级暨上新计划，宣布成为行业首个实现整车 OTA 的燃油车。

▲ 图源：吉利汽车，下同

据介绍，吉利星瑞将从动力域、底盘域、车身域、ADAS 域、车联网域、信息娱乐域六大板块对整车进行 OTA 升级更新，让汽车可以像手机一样通过 OTA 持续功能升级优化。

吉利星瑞表示，所有在今年 12 月 31 日之前购车的用户，都可以享受 1 年免费 OTA 升级。仅 30 分钟左右可完成升级，还可自由选择时间预约升级。

IT之家了解到，本次星瑞 FOTA GOS 01 1.0 版本新增 RPA 遥控自动泊车功能，优化了 540° 全景影像功能与整车 NVH 性能，12 月 1 日后还将新增火山车娱星瑞定制娱乐专区。

车载导航方面，星瑞将新增百度地图，支持路况预测、拥堵消散 / 加剧提示、仪表投屏等功能；并将车载高德升级到最新版本，可根据使用习惯选择两种地图。吉利星瑞还将对星瑞的车机语音播报声音进行优化，新增冯提莫、金莎等 6 种模拟真人语音包。

据悉，星瑞后续还将有偿推出车内通风、蓝牙钥匙 PE 等新增功能，用户可自主选择是否购买升级。