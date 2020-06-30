消息称吉利有意收购拜腾，后者陷入量产停滞及欠薪风波

6 月 30 日下午消息，今天有媒体报道拜腾汽车在经过董事会后，决定自 7 月 1 号起暂停中国内地业务运营。停工停产期间，大部分中国区员工将待岗，仅有小部分员工留岗值守，维持公司最基本的职能运转。新浪科技从至少两处信源获知，吉利有意收购拜腾，并进行过实地考察，只是尚未作出最终决定。

对于新浪科技的置评请求，拜腾汽车表示对传闻无法评论。但就吉利汽车有意拜腾汽车的传闻，一位熟悉汽车产业的投资人表示，看不懂吉利看上拜腾汽车的逻辑，当前吉利汽车的重点在回归科创板以及对沃尔沃进行整合，旗下品牌也都覆盖了不同年龄层次的用户群体和市场；而拜腾尚未实现量产，在产品上也并没有特别让吉利无法拒绝的吸引力。

不过，据其中一位消息人士透露，2020 年初吉利曾有意入股蔚来，双方几乎敲定了 3 亿美元的投资金额。但后来蔚来汽车投入了合肥市的怀抱，这也导致吉利错过了蔚来汽车。此次吉利看上陷入困境的拜腾汽车，一来后者有自有工厂和整车生产资质，在整车设计上，拜腾的量产车型 M-Byte 在各大展会都引起了不少的关注；其次，吉利汽车可以借助拜腾在新能源网联汽车进行全新布局。

当下，拜腾汽车正在陷入前所未有的困境，融资不畅，量产计划一再推迟，到目前已几乎无法实现 M-Byte 的量产。

新浪科技获悉，目前拜腾在全球的员工总数已不足 1500 人；自 7 月 1 日起，拜腾计划仅保留 100 人在岗，维持公司的基本运营，其余人保持待岗状态，其中拜腾汽车的大本营拜腾中国区则全员待岗，美国办公室继续裁员。

拜腾中国区人力资源部最新发布的《中国区停工停产通知书》（以下称 “通知书）显示，拜腾中国区所有公司全体员工待岗，公司不再安排工作；停工停产期间，所有待岗员工的工资待遇将依据法律法规进行支付，即 2020 年 7 月按照劳动合同约定正常支付工资，2020 年 8 月起支付待岗生活补贴。

通知书的第八条显示，拜腾中国区鼓励员工主动辞职。对于选择主动辞职的员工，拜腾将尽最大能力筹集资金，优先保障拖欠薪水的发放。2020 年 6 月 30 日前个人自愿书面提出辞职《含本通知发布前已辞职》并于 2020 年 7 月 3 日前办理完毕离职手续的员工，于 2020 年 7 月 10 日前一次性结清全部欠薪。

针对欠薪及待岗一事，拜腾汽车对新浪科技表示，新冠疫情给拜腾的融资和生产经营带来巨大挑战。经过股东和管理层慎重考虑和共同商议，决定自 7 月 1 日起启动全员降本以全力推进公司战略重组的方案，这一举措已获核心股东全力支持。在未来六个月推动项目重组期间，拜腾将安排部分核心骨干继续维护公司基本运营，其余员工暂实行留职待岗方式。

拜腾声称，高度重视欠薪问题，并本着对员工高度负责的态度，一直在积极筹措资金，以期尽快妥善解决该问题。日前，相关解决方案已向董事会汇报，拜腾的管理层正在和员工积极沟通具体安排并会从 7 月起逐步安排发放。

前述熟悉汽车产业的投资人表示，即使拜腾汽车的融资到账，也不一定能解决问题，相比起小鹏汽车、蔚来汽车、理想汽车和威马汽车等新造车势力，拜腾汽车已经全面落后，更致命的问题是拜腾汽车缺少能在中国市场打仗的人。

与此同时，随着越来越多的传统车企推出新能源汽车，市场的窗口对造车新势力慢慢关闭。中国汽车流通协会月度数据显示，今年 5 月，全国有近 40 家造车新势力，只有蔚来、理想、小鹏等 8 家造车新势力有新车卖出。

公开资料显示，截至目前，拜腾汽车累计完成 4 轮融资，累计融资额共计约 8 亿美元。2019 年 9 月，拜腾汽车 CEO 戴雷在采访中透露累计 5 亿美元的 C 轮融资 “即将结束”，部分资金已到账，部分投资方已签约。但拜腾汽车遇到的困境表明，该笔融资未能顺利完成。