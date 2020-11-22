PlayStation 天猫旗舰店曾现 PS5 页面

IT之家11月22日消息 目前索尼 PlayStation 中国官方已经开通 PS5 的预告页和产品支持页面，官方暗示国行版的 PS5 即将到来。

而根据目前部分网友和 3DMGame 消息，PlayStation 天猫旗舰店近日曾出现 PS5 商品页面，并标出了相关 Slogan（人人都是冒险家，去开拓新世界！），而目前相关页面已被删除，于是部分网友开始猜测 PS5 国行是否会在 2020 年内发售。

IT之家了解到，索尼新一代游戏主机 PS5 现已在全球大部分市场开售，而此前一度流传 PS5 国行将于 12 月 18 日发售，且目前 PS4 Pro 也已经从天猫、京东旗舰店下架，不得引人遐思。

全新的索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)，显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。

此外，CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。