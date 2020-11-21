索尼 PS5 的 HDMI 2.1 接口带宽被限制为 32Gbps

IT之家11月21日消息 据 YouTuber @HDTVTest 实测，索尼新一代游戏主机 PS5 的 HDMI 2.1 输出带宽被限制在了 32Gbps，而微软 Xbox Series X 的 HDMI 2.1 带宽为 40Gbps。

IT之家了解到，HDMI 2.1 接口的理论带宽是 48Gbps，支持 8K 60p 和 4K 120p。目前尚不清楚 PS5 HDMI 2.1 缺陷是硬件不足还是软件限制。

评测者通过 LG 48 寸 CX 电视进行对比，两款主机在开启 4K 120Hz 模式后，PS5 仅能呈现 YUV 4:2:2 色彩编码采样的图像，而 XSX 则支持 4：4：4 的画面。

也就是说，PS5 玩家现在无法在 4K120Hz 模式下体验到 RGB444 10-bit 画面，而只有 YUV422 12-bit。

众所周知，在 PS4 Pro 和天蝎座上曾由于 HDMI2.0 的 18G 带宽限制导致广大玩家只能以 YUV420(或 422)材质输出 4K 60Hz 10-bit 画面而备受争议。

在视频中，Vincent Teoh 使用了一个名为 Free Sync Information 的隐藏工具演示了 PS5 通过 HDMI 2.1 输出《鬼泣 5》的参数，在屏幕的角落中可以显示显示当前输出画面的规格。

值得一提的是，虽然带宽有缺陷，但 PS5 的 HDMI 2.1 接口相比 XSX 完整支持了 FRL（Fixed Rate Link，固定传输信令），在 8K 60Hz 和 4K 120Hz 下的编码效率更高。