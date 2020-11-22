三星 Galaxy A Quantum 量子通信手机出货量超过 30 万部

在今年 5 月份，三星联手 SK 电讯推出了世界上首款量子通信智能手机 Galaxy A Quantum。

如今，半年时间过去了。Galaxy A Quantum 还好吗？

答案是相当不错，据 SK 电讯官网 11 月 17 日报道，Galaxy A Quantum 自从 5 月 22 日问世以来已经销售了 30 万部。所以，我们就不难理解尚在研发之中的中国电信量子通话手机，为何能刷爆了朋友圈；也更能理解科大国盾为何选择与中国电信合作了！

接下来，让我们来看一下，30 万台销量背后的原因是什么？

首先，价格比较亲民。依照三星公布信息，Galaxy A Quantum 是以三星先前推出的 Galaxy A71 5G 为基础，并且额外加上量子随机数生成芯片，让使用者能以随机生成密码比对方式确保存放在手机上的数据安全。Galaxy A Quantum 以 64.9 万韩元价格销售，换算之下约为 530 美元，大致与先前推出的 Galaxy A715G 售价相近。

其次，有真正的卖点。Galaxy A Quantum 搭载由 SK 电讯开发的量子随机数生成芯片（QRNG）。从 QRNG 的运作原理来看，一旦数据接收端与发送端之间有第三方外部存取行为介入，量子随机数生成芯片就会立即改变存取认证密钥，借此阻断其他介入存取风险，同时所有存取动作会以随机生成密码进行加密保护。

第三，有实际应用来支持。SK 电讯为了 Galaxy A Quantum 用户开发了多款基于量子加密通讯技术的应用程序，包括金融、身份认证、区块链领域等，目前已开通了 T-ID 认证、SK Pay 生物认证、区域链移动电子证明 initial 等服务。

这几天，SK 电讯又与 SC 第一银行推出第一个 5G 量子加密金融交易服务，用户可以在 SC 第一银行的手机银行应用程序中设置 OTP 密码，为无接触开户、转账汇款等多种服务加密。

他山之石，可以攻玉。韩国的做法对我们来说，还是很有借鉴意义的。量子信息技术在国内的推广，要有明确的运营主体，而运营商是最好的选择，他们拥有强大的运营能力和庞大的基础网络，而量子通信不可能脱离当前的传统网络。

同时，技术研发与产品创新，一定要与实际应用来结合，量子信息技术的核心目的是为应用服务的，通过应用创造价值，产业才能持续繁荣。