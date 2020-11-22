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三星 Galaxy Note 9 现已支持无线 DeX 连接

2020/11/22 10:08:44 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家11月22日消息 据IT之家网友反馈，在最近的软件更新中，三星 Galaxy Note 9 应用了最新的安卓安全补丁，支持无线 DeX 连接

三星 Galaxy Note 9 相机还增强了专业视频功能，三星键盘则在横屏模式下支持分屏键盘。

此外，如果附近 WLAN 信号强度可以测量，Galaxy Note 9 将显示非常快、快、正常或慢。

IT之家了解到，三星 Galaxy Note 9 于 2018 年 8 月发布，搭载高通骁龙 845 处理器，采用 6.4 英寸 Super AMOLED QHD 屏，后置 1200 万像素双摄。

Samsung DeX

• 支持无线 DeX 连接。

  • 通过 Wlan 直连与电视无线连接 (兼容 Miracast) 。

• 快捷面板 - Dex

  • 建议使用 2019 年之后发布的三星智能电视。

• 支持屏幕缩放和字体大小选项，允许定制各种显示尺寸。

WLAN

  • 如果附近 WLAN 信号强度可以测量，将显示为非常快、快、正常或慢。

  • 此功能可以在“网络质量信息显示”设置中开启或关闭。

息屏提醒

  • 息屏提醒上支持 Bitmoji 贴纸。（时钟凤格）

三星键盘

  • 在横屏模式下支持分屏键盘。

  • 在键盘设置页面的“管理输入语言”屏幕上，搜素功能已更新，以方便用户查找想要添加或剃除的键盘输入语言。

相机

  • 增强了专业视频功能。

  • 应用了最新的安卓安全补丁。

  • 提高了设备的安全性。

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关键词：三星

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