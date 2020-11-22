华为、三星机型包揽全球 9 月 5G 机型畅销榜前五名，Top10 中 7 款来自中国

IT之家11月22日消息 知名调研机构 Counterpoint Research 本周发布了一份的最新全球 5G 手机调研报告，其中三星 Galaxy Note 20 Ultra 是 2020 年 9 月全球最畅销的 5G 机型。

三星 Galaxy Note 20 Ultra 在所有 5G 机型中占据了 5% 的市场份额，紧随其后的则是华为 P40 Pro 5G，后者是 8 月份最畅销的 5G 手机机型。

而第三至第十名分别是华为 nova 7、三星 Galaxy S20+、华为 P40、vivo Y70s、OPPO Reno 4、三星 Galaxy Note 20、荣耀 30S、OPPO A72。

▲ 图源 Counterpoint Research

前五名占比 21.6%，前十名占比 36.7%，前十名中共有 7 款机型出自中国厂商之手。Counterpoint Research 表示，考虑到全球 5G 市场超过 60% 位于中国，这并不奇怪。

IT之家了解到，2020 年 1 月，前 10 款 5G 机型均为旗舰机型，占全球 5G 机型总销量的 93%。预计随着千元 5G 手机的到来，这一数字将再创新低。

Counterpoint Research 表示，相比多款旗舰机型上榜来得更振奋的是 OPPO 和 vivo 多款中低端机型也出现在了销量前十名中，这意味着 5G 手机的准入门槛现在大大地降低了，曾经专属于旗舰产品的 5G 现在正向低预算市场发展。

此外，Counterpoint Research 还表示：苹果在 10 月份推出了 iPhone12 系列，一大波换机热潮将在北美和欧洲等地展开，预计苹果未来将扮演更重要的角色。或许几个月后，前 10 名的名单将大有相同。

从 2020 年第 1 季度的大约 50 种 5G 机型起，到目前全球已拥有 200 多款 5G 机型。5G 机型对用户的吸引力非常小可，尤其是在从 2020 年第一季度到 2020 年第三季度，5G 机型的销量增长了近 300%。