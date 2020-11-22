Digitimes：三星 14nm 以上制程涌入中国芯片客户，接单表现超乎预期

IT之家11月22日消息 据外媒 Digitimes 报道，半导体业内人士表示，三星近期 14 纳米以上制程新增客户有不少来自中国内地的芯片厂商，带动三星产能利用率逐季增长。

报道指出，由于某些国际原因，加上中国加速自主芯片研发与相关市场规模的不断扩增，将三星列入去美化盟友，订单纷纷涌入三星电子，使其 14 纳米以上接单表现超乎预期。

对于此举是否将对台积电、联电中国业务有所冲击仍待观察，但可以预期的是，三星 14 纳米以上制程有庞大的新订单撑场，一定程度上弥补了 7 纳米以下先进制程颓势。

在三星扩单的同时，与三星合作关系良好的智原及 M31 等厂商也意外受惠，2021 年中国客户比重也将明显提升。

IT之家了解到，尽管目前外界认为，三星的 3 纳米等先进制程整体不比台积电，但三星对于未来赶超台积电仍相当有信心，且不断表示加速制程推进，不断签约大单，同时也宣布 3D IC 封装技术 X-Cube 最新进展。

由于某些原因，三星与中国企业的合作日益加深，对于晶圆代工竞争也相当重视。

众所周知，台积电一直以来都是中国乃至世界半导体行业的领头羊，也因此备受中国企业青睐，但报价相较三星更加昂贵，再加上中国本土去美化呼声加剧，台积电目前处境略显尴尬。例如 Baidu 已将其首款 AI 芯片「昆仑」下单三星。

另一方面，三星电子的芯片也全面与中国手机业者展开合作，将自家 Exynos 系列芯片出予 vivo、小米、OPPO 等，这也从另一种途径上助益三星自家代工产能利用率拉升，同时有益于三星 Exynos 进一步可能蚕食联发科、高通份额。

半导体业者表示，目前三星先进制程与台积电虽有不小的差距，但到 3nm 以下时，台积电研发速度势必将放缓，而拥有顶级人才资源与国家级财力资源的三星集团真正超越台积电不无可能。