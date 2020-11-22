The Verge：搭载全新 M1 ，苹果 MacBook Air 再次成为衡量其他笔记本标杆

IT之家11月22日消息 苹果公司推出了首款自研基于 ARM 架构的 Mac 芯片 M1，配备 8 核中央处理器、8 核图形处理器和 16 核架构的神经网络引擎，CPU、GPU、机器学习的性能及能效，较目前的产品都有明显提升。IT之家获悉，苹果自研 M1 采用目前行业最先进的 5nm 工艺打造，集成 160 亿个晶体管。苹果MacBook Air 、MacBook Pro 13英寸、Mac mini 首批搭载M1芯片。

外媒The Verge今天发文，搭载了全新的苹果M1芯片后，MacBook Air再次成为衡量其他笔记本的标杆。下面是文章内容：

苹果似乎对其基于M1的新款Mac“信心惊人”。现在我们知道了原因：它们好得令人吃惊。这项结果是基于新款MacBook Air、MacBook Pro 13和Mac mini的各种评测。

这三款产品都同样令人印象深刻，但尤其是MacBook Air，在其价位上提供了令人难以置信的性能。电池续航也给大家留下了深刻的印象。此外，Apple Rosetta 2 翻译层不会导致传统应用程序的速度减慢或出现错误。

那么，一切都赢了。在消费类科技产品中，这种情况并不多见! 网络摄像头仍然很糟糕，而且有很多问题，我们将在未来几年内开始看到真正的专业Mac会发生什么。但是，与其不断展望下一件事，不如先享受一下现在：苹果科技公司兑现了此前的承诺，虽然之前看起来是一件很难的事情。

“苹果新芯片中最令人激动——如果你是一家传统的PC芯片公司，也最令人恐惧的部分是——M1只是一个起点。它是苹果的第一代处理器，旨在取代苹果最弱、最便宜的笔记本电脑和台式机的芯片。想象一下，如果苹果公司能够在其高端笔记本电脑和台式机上复制这种成功，或者在M系列产品线再成熟几年后，苹果的笔记本电脑会有怎样的表现。”

要预测英特尔乃至高通的未来路线图并不难——他们在年复一年的改进中是一致的(也是一贯的沉闷)。他们的客户是手机和笔记本制造商，所以他们需要清楚透明地了解什么。到目前为止，没看到任何一家会拿出像M1芯片这样的步骤变化。

相比之下，我们可能真的猜不到苹果的芯片路线图是什么样。只能根据当前芯片的预期和苹果的理念进行有根据的猜测。

不过，我们确实知道，苹果Mac产品系列非常稳定。它不会推出大量不同的机型。不同的人可能会有不同的统计，但我们认为苹果销售的Mac有八种截然不同的型号：Air、入门级13英寸MacBook Pro、13英寸MacBook Pro、16英寸MacBook Pro、Mac mini、iMac（这个有两种尺寸）、iMac Pro和Mac Pro。

我把它们都列出来，是想说明一个问题：如果你熟悉Mac，就会对这些电脑有一种固有的概念，相对于其他电脑而言。这也是我们可以或许预测Apple silicon下一步发展的另一种方式。例如，我们粗略地知道iMac比Air强大多少。但现在有了Air，这个粗略基础的基线刚刚得到了根本性的改善。所以，如果苹果基于silicon的iMac继续像过去一样，比基于M1的MacBook Air有很大的飞跃，那就值得关注了。

但即使这不会发生，PC厂商如今也有一个问题。苹果有一台1000美元级的笔记本电脑，打败了同价位的任何其他产品，所以在可预见的未来，每一台Windows超极本都会被拿来与之比较——而且很可能会被发现落败下去。

此前The Verge老编辑Joanna Stern)(现在在WSJ)会在每篇Windows笔记本评测结束时说：“多花一百美元，你就能买到一台MacBook Air”。在接下来的一两年里，我们可能都会用 “同样的价格，你可以买到速度更快、电池续航更长、没有风扇的MacBook Air”这样的话来结束对轻薄Windows笔记本的评测。

英特尔、高通、AMD、微软、戴尔、惠普、华硕、Razer，或者PC生态系统中的其他任何厂商有什么新东西可以打破这条话语魔咒吗？