微软 GitHub 项目 Electron 11.0.0 跨平台框架发布：支持苹果 Mac M1 芯片

IT之家11月22日消息 Electron 是 GitHub 发布的跨平台桌面应用开发工具，支持 Web 技术开发桌面应用，其本身是基于 C++ 开发的，GUI 核心来自于 Chrome，而 JavaScript 引擎使用 v8。

近期，苹果发布了M1芯片及新款MacBook Air、MacBook Pro 13和Mac mini，不少软件应用已经适配了苹果 silicon 平台。现在Electron官方发布了Electron 11.0.0，宣布支持苹果M1硬件，升级至Chrome 87，并提高了context bridge objects性能。

IT之家获悉，Electron 11.0.0 包含了 Chromium 87、V8 8.7 和 Node.js 12.18.3 升级。

你可以通过 npm 安装[email protected] 或者从发布网站下载它。这个版本包含了升级、修复和对 Apple M1 硬件的新支持。

显著更改

堆栈更改

Chromium 87.0.4280.47

Node.js 12.18.3

V8 8.7

高亮功能

支持苹果M1。11月10日，苹果公司宣布他们的新M1芯片，将包含在推出的硬件中。从Electron 11开始，Electron将为Intel Macs (x64)和苹果推出的M1硬件(arm64)提供单独的Electron版本。你可以了解更多关于如何让你的Electron应用在苹果的M1硬件上运行的信息。#24545

为crashReport参数添加了V8崩溃信息和位置信息。#24771

提高了通过context bridge发送宽对象的性能。#24671

重大更改

删除了实验性的API。BrowserView.{fromId, fromWebContents, getAllViews}和BrowserView的id属性。#23578

8.x.y项目支持结束

根据项目的支持政策，Electron 8.x.y的支持已经结束。鼓励开发者和应用程序升级到 Electron 的较新版本。

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