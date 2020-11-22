微软 GitHub 项目 Electron 11.0.0 跨平台框架发布：支持苹果 Mac M1 芯片

IT之家11月22日消息 Electron 是 GitHub 发布的跨平台桌面应用开发工具，支持 Web 技术开发桌面应用，其本身是基于 C++ 开发的，GUI 核心来自于 Chrome，而 JavaScript 引擎使用 v8。
近期，苹果发布了M1芯片及新款MacBook Air、MacBook Pro 13和Mac mini，不少软件应用已经适配了苹果 silicon 平台。现在Electron官方发布了Electron 11.0.0，宣布支持苹果M1硬件，升级至Chrome 87，并提高了context bridge objects性能。
IT之家获悉，Electron 11.0.0 包含了 Chromium 87、V8 8.7 和 Node.js 12.18.3 升级。
你可以通过 npm 安装[email protected] 或者从发布网站下载它。这个版本包含了升级、修复和对 Apple M1 硬件的新支持。
显著更改
堆栈更改
Chromium 87.0.4280.47
Node.js 12.18.3
V8 8.7
高亮功能
支持苹果M1。11月10日，苹果公司宣布他们的新M1芯片，将包含在推出的硬件中。从Electron 11开始，Electron将为Intel Macs (x64)和苹果推出的M1硬件(arm64)提供单独的Electron版本。你可以了解更多关于如何让你的Electron应用在苹果的M1硬件上运行的信息。#24545
为crashReport参数添加了V8崩溃信息和位置信息。#24771
提高了通过context bridge发送宽对象的性能。#24671
重大更改
删除了实验性的API。BrowserView.{fromId, fromWebContents, getAllViews}和BrowserView的id属性。#23578
8.x.y项目支持结束
根据项目的支持政策，Electron 8.x.y的支持已经结束。鼓励开发者和应用程序升级到 Electron 的较新版本。
更多内容查看：点此链接。