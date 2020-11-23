消息称索尼明年将推出新款 Compact 小屏机型，但配置非旗舰规格

IT之家 11 月 23 日消息 早在 8 月份的时候，就有报道称索尼计划在 2021 年重新推出 Compact 系列手机，现在日本博客 Android Next 重申了这一传闻。

根据报道，索尼将在 2021 年上半年发布新款 Xperia Compact 机型。索尼的 Compact 系列机型向来有着小巧的外形尺寸，但提供高端配置，然而这个战略似乎将要改变，因为最新的报道称，即将推出的 Compact 手机将搭载骁龙 775G 处理器，这是一个 6 纳米 5G 芯片，据传高通正在开发中。

报道还称，索尼新的 Compact 手机将采用 5.5 英寸显示屏，将基于现有机型，可能是 Xperia 1 II 或 Xperia 5 II。这与一年前的报道部分一致，该报道曾称，下一款 Compact 机型将采用 5.5 英寸屏幕，并将搭载骁龙 665。

IT之家了解到，索尼上一款 Compact 手机 Xperia XZ2 Compact 于 2018 年推出，配备了 5 英寸显示屏和骁龙 845 芯片。2019 年 9 月，该公司发布了不算小的 6.1 英寸 Xperia 5，虽然它没有 Compact 的绰号，但它的市场定位是一款小到可以 “放在手掌中”的设备。

新款 5.4 英寸 iPhone 12 mini 的推出再次引发了关于小型智能手机缺乏的争论，虽然现在谈论这款手机的市场接受度还为时过早，更多的尺寸选择对用户来说肯定是一件好事。