继英国之后，美国有望禁止运营商销售有锁机型

IT之家11月23日消息 英国电信监管机构 Ofcom 已经确认，将禁止手机运营商在英国销售锁网的手机，以便于用户更容易更换运营商网络。

据外媒 Wired 报道，一份新的报告表明美国将同样施行该政策。在美国，FCC 的效力等同于英国的 Ofcom。

外媒评论 “2021 年可能是真正解锁手机的一年。对于某些用户来说，这是漫长隧道尽头的一线曙光。”

众所周知，网络锁在美国有着长远历史，自 21 世纪 00 年代初，美国就在尝试破除这一行为，但收效甚微。

报道指出，在阿吉特 · 派（Ajit Pai）领导下，FCC 现任团队的颁发强制性禁令的概率不大。毕竟 FCC 目前似乎对商业公司和宽带运营商非常友好。

除此之外，也可以通过美国国会图书馆和版权局的规则制定相关程序。该程序根据公众意见制定，每三年进行一次的程序修订。在此基础上，只要有人坚持修改《数字千年版权法案》第 1201 条规定并负担诉讼费即可。

IT之家了解到，第 1201 条规定是允许企业使用软件来实现对其产品，旨在为书籍、游戏或其他可以复制的内容的出版商提供保护，但美国运营商目前正利用这条规定当作教条从而为他们的机型加入网络锁。