首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>电脑硬件

微软在游戏主机战中的新武器：“游戏版 Netflix”

新浪科技 2020/11/23 15:52:40 责编：孤城
评论：

据报道，上周，微软和索尼展开了新一轮游戏机大战，推出的新款游戏机可能会成为这个假日季最抢手的礼物之一。这一轮竞争对微软来说尤其重要，它需要比上一轮游戏业务做得更好。

根据两家公司过去五年游戏收入分析结果，公平地说，索尼在上一个周期中将行业中主要竞争对手微软远远地甩在了身后。但是，未来几年微软在游戏行业仍有自己的优势。

该公司的游戏订阅服务 Xbox Game Pass 实现了强劲增长，随着时间推移这将有助于扩大主机游戏的玩家数量。这项服务的目的是让人们不用支付 60 美元就能像 Netflix 一样玩游戏，并让他们在 Xbox 之外的设备上通过云玩游戏

微软还利用其现金储备收购游戏制造商，以便扩大该服务的内容范畴。以 75 亿美元收购 ZeniMax 媒体公司的交易在待定中，该公司是《毁灭战士》（Doom）和《辐射》（Fallout）游戏授权的母公司。据了解微软计划的人士说，微软可能会对游戏开发商进行更大规模的收购。

▲任天堂公司总收入，微软和索尼的游戏部分收入

如上图所示，尽管微软的游戏销售收入从截至 2015 年 6 月 30 日财年的 91.2 亿美元上升到 115.8 亿美元，但微软在前三名游戏制造商中的排名在过去五年中有所下滑。

在最近的财政年度，索尼和任天堂的游戏收入分别为 189.8 亿美元和 125.6 亿美元。

2013 年 11 月，微软在上一代游戏主机硬件上推出了 Xbox One，开局并不顺利，此后微软在游戏机制造商中的地位就出现了下滑。微软最大的失败是将游戏机与动作感应设备 Kinect 捆绑销售，这使得 Xbox One 比索尼几乎同时发布的 PlayStation 4 贵了 100 美元。

几个月内，微软就将 Kinect 从 Xbox One 上撤下，并降低了游戏机的价格。然而，木已成舟。消费者仍然认为索尼为 PlayStation 4 提供的游戏选择比微软为 Xbox One 提供的游戏选择更好。

对于已进入游戏机业务 20 年的微软来说，扭转这种局面是很困难的。这些年来，微软一直在挑战索尼 PlayStation 的统治地位。有一段时间，微软一直望其项背。微软在主机上的第二次尝试是 Xbox360，它的销量几乎与索尼的 PlayStation 3 相当。

这些数据考察了这三家公司过去 5 个财年的游戏总收入，其中包括游戏机硬件销售额、网络游戏服务和小额交易费用、主机公司自己制作的游戏的销售，即所谓的 “第一方游戏”（first-party titles），以及他们从自己平台上销售的独立第三方游戏中收取的版税。

索尼和微软通常被视为该行业的直接竞争对手，因为它们生产的游戏机功能最为强大，能够实现图形化程度最高的游戏。

微软 Xbox 业务首席财务官蒂姆 · 斯图尔特 (Tim Stuart)在一份声明中说，该公司的两款新游戏机 Xbox Series X 和价格较低的 Xbox Series S 在全球销售一空，这是该公司历史上首次推出的最成功的游戏机。

他说 :“游戏玩家是我们多年来投资的生态系统的中心，我们认为这一战略是微软每年游戏收入的主要贡献者——过去两年里，微软每年的游戏收入都超过 110 亿美元。”

斯图尔特将 Game Pass 描述为微软游戏战略的 “基石”，它 “为游戏机市场之外的增长奠定了道路”。

新的竞赛

微软在 Game Pass 服务上下了很大赌注，认为其将有助于最新一代硬件的销售。该公司于 2017 年推出了这项服务，但直到最近才开始推出包括艺电 (Electronic Arts)游戏在内的新产品，以增强其竞争力。

最便宜的版本每月 10 美元，玩家可以玩 100 多种主机游戏，而每月 15 美元的版本包括个人电脑和主机游戏，以及微软的 Xbox Live Gold 多人游戏服务。

更昂贵的服务还包括云游戏，它允许人们在手机和平板电脑上玩高端游戏机游戏。云游戏目前只能在安卓手机上运行，不过微软表示，它最终也会在 iOS 设备上运行。

微软目前面临的最大考验是，看看有多少人愿意每月付费玩各种各样的游戏，而不是单独购买。到目前为止，数字是令人鼓舞的。微软 9 月份公布，Game Pass 拥有 1500 万订户，高于 4 月份的 1000 万。

不过，韦德布什证券公司 (Wedbush Securities)的分析师迈克尔 · 帕切特 (Michael Pachter)对这项服务大幅扩大游戏市场的前景表示怀疑。他说，这项服务每年要花费 120 美元到 180 美元，这太贵了。他还指出，Take Two Interactive Software 和动视暴雪 (Activision Blizzard)等大型游戏发行商一直不愿将自己的游戏纳入 Game Pass 等类似服务。据游戏行业人士说，谷歌的云游戏服务 Stadia 并没有获得多大吸引力。

“就像 Hulu 电视一样，微软将会了解到这些交易的成本很高，而就像 Hulu 电视一样，如果微软试图增加内容，它的 Game Pass 价格将会上升，”帕切特说，“那我就不看了。”

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软游戏Netflix

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用