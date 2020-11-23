微软在游戏主机战中的新武器：“游戏版 Netflix”

据报道，上周，微软和索尼展开了新一轮游戏机大战，推出的新款游戏机可能会成为这个假日季最抢手的礼物之一。这一轮竞争对微软来说尤其重要，它需要比上一轮游戏业务做得更好。

根据两家公司过去五年游戏收入分析结果，公平地说，索尼在上一个周期中将行业中主要竞争对手微软远远地甩在了身后。但是，未来几年微软在游戏行业仍有自己的优势。

该公司的游戏订阅服务 Xbox Game Pass 实现了强劲增长，随着时间推移这将有助于扩大主机游戏的玩家数量。这项服务的目的是让人们不用支付 60 美元就能像 Netflix 一样玩游戏，并让他们在 Xbox 之外的设备上通过云玩游戏。

微软还利用其现金储备收购游戏制造商，以便扩大该服务的内容范畴。以 75 亿美元收购 ZeniMax 媒体公司的交易在待定中，该公司是《毁灭战士》（Doom）和《辐射》（Fallout）游戏授权的母公司。据了解微软计划的人士说，微软可能会对游戏开发商进行更大规模的收购。

▲任天堂公司总收入，微软和索尼的游戏部分收入

如上图所示，尽管微软的游戏销售收入从截至 2015 年 6 月 30 日财年的 91.2 亿美元上升到 115.8 亿美元，但微软在前三名游戏制造商中的排名在过去五年中有所下滑。

在最近的财政年度，索尼和任天堂的游戏收入分别为 189.8 亿美元和 125.6 亿美元。

2013 年 11 月，微软在上一代游戏主机硬件上推出了 Xbox One，开局并不顺利，此后微软在游戏机制造商中的地位就出现了下滑。微软最大的失败是将游戏机与动作感应设备 Kinect 捆绑销售，这使得 Xbox One 比索尼几乎同时发布的 PlayStation 4 贵了 100 美元。

几个月内，微软就将 Kinect 从 Xbox One 上撤下，并降低了游戏机的价格。然而，木已成舟。消费者仍然认为索尼为 PlayStation 4 提供的游戏选择比微软为 Xbox One 提供的游戏选择更好。

对于已进入游戏机业务 20 年的微软来说，扭转这种局面是很困难的。这些年来，微软一直在挑战索尼 PlayStation 的统治地位。有一段时间，微软一直望其项背。微软在主机上的第二次尝试是 Xbox360，它的销量几乎与索尼的 PlayStation 3 相当。

这些数据考察了这三家公司过去 5 个财年的游戏总收入，其中包括游戏机硬件销售额、网络游戏服务和小额交易费用、主机公司自己制作的游戏的销售，即所谓的 “第一方游戏”（first-party titles），以及他们从自己平台上销售的独立第三方游戏中收取的版税。

索尼和微软通常被视为该行业的直接竞争对手，因为它们生产的游戏机功能最为强大，能够实现图形化程度最高的游戏。

微软 Xbox 业务首席财务官蒂姆 · 斯图尔特 (Tim Stuart)在一份声明中说，该公司的两款新游戏机 Xbox Series X 和价格较低的 Xbox Series S 在全球销售一空，这是该公司历史上首次推出的最成功的游戏机。

他说 :“游戏玩家是我们多年来投资的生态系统的中心，我们认为这一战略是微软每年游戏收入的主要贡献者——过去两年里，微软每年的游戏收入都超过 110 亿美元。”

斯图尔特将 Game Pass 描述为微软游戏战略的 “基石”，它 “为游戏机市场之外的增长奠定了道路”。

新的竞赛

微软在 Game Pass 服务上下了很大赌注，认为其将有助于最新一代硬件的销售。该公司于 2017 年推出了这项服务，但直到最近才开始推出包括艺电 (Electronic Arts)游戏在内的新产品，以增强其竞争力。

最便宜的版本每月 10 美元，玩家可以玩 100 多种主机游戏，而每月 15 美元的版本包括个人电脑和主机游戏，以及微软的 Xbox Live Gold 多人游戏服务。

更昂贵的服务还包括云游戏，它允许人们在手机和平板电脑上玩高端游戏机游戏。云游戏目前只能在安卓手机上运行，不过微软表示，它最终也会在 iOS 设备上运行。

微软目前面临的最大考验是，看看有多少人愿意每月付费玩各种各样的游戏，而不是单独购买。到目前为止，数字是令人鼓舞的。微软 9 月份公布，Game Pass 拥有 1500 万订户，高于 4 月份的 1000 万。

不过，韦德布什证券公司 (Wedbush Securities)的分析师迈克尔 · 帕切特 (Michael Pachter)对这项服务大幅扩大游戏市场的前景表示怀疑。他说，这项服务每年要花费 120 美元到 180 美元，这太贵了。他还指出，Take Two Interactive Software 和动视暴雪 (Activision Blizzard)等大型游戏发行商一直不愿将自己的游戏纳入 Game Pass 等类似服务。据游戏行业人士说，谷歌的云游戏服务 Stadia 并没有获得多大吸引力。

“就像 Hulu 电视一样，微软将会了解到这些交易的成本很高，而就像 Hulu 电视一样，如果微软试图增加内容，它的 Game Pass 价格将会上升，”帕切特说，“那我就不看了。”