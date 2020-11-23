首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > Win10之家>Win10快讯

外媒：Win10 将重回 Win7 和 XP 时代 UI，微软计划在顶级窗口中加入圆角

2020/11/23 7:19:56 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
评论：

IT之家 11 月 23 日消息 据外媒 WindowsLatest 报道，微软的 Fluent Design 计划正在稳步推进中，Windows 10 将迎回类似于 Windows 7 的应用程序窗口用户界面。

▲ 图源 WindowsLatest，下同

在 Windows 8 引入 Metro UI 之前，微软一直在所有应用程序窗口上使用 Aero 效果和圆角效果。然而，在 Windows 8 时代换为了尖角风格和磁贴格式，Windows UI 发生了重大变化，甚至有相当大一部分用户因为无法接受 Windows 8 的 UI 而选择为新机安装 Windows 7

正如微软本身在其 GitHub 项目中所表示的那样，这种重新设计风格的 UI 是 Fluent Design 改造的一部分。

IT之家了解到，新的圆角设计已经成为 Windows 10 关键应用程序的一部分。实际上，新的圆角设计已在新的基于 Chromium 的 Edge 浏览器中使用，而包括计算器、闹钟、日历、甚至 Windows Terminal 中已经有所预见。

圆角风格应该会在 2021 年下半年部署，但微软必将首先令 Windows Insider 测试人员先试水新的 UI。

如果幸运的话，或者说微软不跳票的话，那么我们可能会在 2021 年的春天（三月至五月）的预览版本中首次看到 Windows 10 的新 UI。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用