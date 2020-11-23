外媒：Win10 将重回 Win7 和 XP 时代 UI，微软计划在顶级窗口中加入圆角

IT之家 11 月 23 日消息 据外媒 WindowsLatest 报道，微软的 Fluent Design 计划正在稳步推进中，Windows 10 将迎回类似于 Windows 7 的应用程序窗口用户界面。

▲ 图源 WindowsLatest，下同

在 Windows 8 引入 Metro UI 之前，微软一直在所有应用程序窗口上使用 Aero 效果和圆角效果。然而，在 Windows 8 时代换为了尖角风格和磁贴格式，Windows UI 发生了重大变化，甚至有相当大一部分用户因为无法接受 Windows 8 的 UI 而选择为新机安装 Windows 7。

正如微软本身在其 GitHub 项目中所表示的那样，这种重新设计风格的 UI 是 Fluent Design 改造的一部分。

IT之家了解到，新的圆角设计已经成为 Windows 10 关键应用程序的一部分。实际上，新的圆角设计已在新的基于 Chromium 的 Edge 浏览器中使用，而包括计算器、闹钟、日历、甚至 Windows Terminal 中已经有所预见。

圆角风格应该会在 2021 年下半年部署，但微软必将首先令 Windows Insider 测试人员先试水新的 UI。

如果幸运的话，或者说微软不跳票的话，那么我们可能会在 2021 年的春天（三月至五月）的预览版本中首次看到 Windows 10 的新 UI。