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微软 Surface Studio 2 推送最新 Win10 固件更新：系统和 Realtek 音频驱动修复

2020/11/22 16:55:54 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家11月22日消息 外媒 WBI 报道，微软近期为 Surface Studio 2 发布了新的 Windows 10 固件更新，IT之家获悉，本次固件更新，为系统和 Realtek 音频驱动带来了修复和改进。

下面是具体更新内容：

  • UEFI Surface 532.3389.768.0 - 提高系统稳定性。

  • Realtek Hardware Support Application - Software Components 11.0.6000.92 - 增强流媒体内容时的音频性能。

  • Realtek High Definition Audio (SST) - Audio, Video and Game Controller 6.0.8936.1 - 增强音频性能，并修复相关系统错误检查。

  • Realtek High Definition Audio (SST) Extension: Device Manager None known 6.1.0.6 – 改进系统服务之间的集成。

新的更新正在推送，你的 Surface Studio 2 设备应该可以使用。用户可以进入 “设置”>“更新和安全”>“Windows 更新”下载并安装更新。

微软官方介绍，Surface Studio 2性能强大，处理速度快，能够提供专业级的性能和表现。Surface Studio 2采用英特尔酷睿i7-7820HQ处理器，支持高速文件处理的SSD存储器，和显存更大的NVIDIA GeForce独立显卡，流畅运行专业软件，处理日常工作更加高效。创意者们可轻松编辑图片，完成渲染，为每个现实场景创建丰富的3D图形。

Surface Studio 2专为激发灵感而生。28英寸超大PixelSense显示屏为用户提供1,350万像素逼真色彩。相比上一代，Surface Studio 2亮度提高38%，对比度提高22%，确保你所创作的作品看上去更加明艳。Surface Studio 2采用零重力铰链设计，用户单手即可将屏幕从桌面模式切换到工作室模式，让创作更加自如。搭配Surface触控笔和Surface Dial，创意者们可以更直观、便捷地绘图创作。

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关键词：Surface Studio 2微软

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