Redmi Note 9 “亿影剑”相机大幅升级，卢伟冰：3000 以内，影像无敌

IT之家 11 月 23 日消息 今天下午，卢伟冰在微博上预告了 Note 9 三剑客中的 “亿影剑”，很明显这是一款搭载 1 亿像素相机的旗舰机型。卢伟冰表示，这款手机 3000 以内，影像无敌。

卢伟冰表示，全新 Note 系列「亿影剑」相机大幅升级，超高像素、超大感光面积，集一系列尖端影像科技于一身。3000 以内，影像无敌。

卢伟冰表示，高像素不只能还原纤毫毕现的细节，更可通过合成大像素来提升夜拍表现。在不开灯的微光环境下，全新Note系列「亿影剑」依然能拍出层次分明、效果通透的高质感大片。

IT之家了解到，Redmi 计划首次在千元档位机型中使用一亿像素摄像头，搭载三星 HM2 传感器拥有 1/1.52 英寸大底CMOS，单位像素面积为 0.7μm。

小米董事长兼 CEO 雷军此前表示，Redmi Note 9 这次将影像、性能和续航，三剑齐发，并且 Redmi Note 9 系列定位千元档手机。

根据此前消息，Redmi Note 9 标准版采用 6.53 英寸 2400*1080 分辨率左上角单打孔屏，前置 1300 万像素自拍摄像头，后置 4800 万像素 “奥利奥”矩阵三摄，搭载天玑 800U 处理器，内置 5000mAh 电池，支持 22.5W 快充，机身尺寸为 161.96×77.25×9.20mm，重 200g。

Redmi Note 9 Pro 采用 6.67 英寸居中单孔屏，2400×1080 分辨率、120Hz 刷新率与 240Hz 触控采样率，支持 30-120Hz 多档变速，搭载骁龙 750G 处理器，内置 4820mAh 电池，支持 33W 快充，前置 16MP 摄像头，后置四摄将全球首发 108MP HM2。机身尺寸为 165.4×76.8×9.0mm，重 214.5g。