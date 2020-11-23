索尼推进太空娱乐项目 (SSEP)，手机可操控卫星拍照

今天下午，@索尼中国 官方微博发表文章，详细介绍了“索尼太空娱乐项目”——SSEP。SSEP 是由索尼、东京大学和日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）共同打造的太空娱乐项目，预计发射共同研发的卫星，搭载索尼摄像机实现4K分辨率拍照、视频。

在 10 月 28 日至 30 日举办的 2020 线上高新技术博览会（CEATEC 2020 ONLINE），索尼公司以 “新常态世界下的 3R 挑战”为主题，展出了六段涉及娱乐领域、体育领域、社会挑战的视频内容。其中，被称为 “索尼太空娱乐项目”（Sony Space Entertainment Project，下文称 SSEP）的新项目获得了大量关注。

据IT之家了解，2020 年 8 月 5 日，三家机构联合宣布将共同开发搭载索尼相机的小型卫星，可以实现从陆地远程实时控制摄像头系统，并将捕获的图像传输到地球，令普通观众像宇航员一般观察外太空和地球。新相机将搭载索尼研发的传感器，能实现4K分辨率的图片、视频拍摄，并有望能够实现直播。

根据协议描述，索尼将利用成像、传感和通信等技术来开发卫星的摄像头部分，并构建摄像头系统。东京大学支持基本功能的开发，例如卫星电源，通信和姿态控制；JAXA 将支持卫星的开发和运营技术，以及对 Sony 业务和研发计划的研究。

2017 年，索尼出品的α7SII 微单相机，因其出色性能被选为国际空间站日本实验舱的外部平台用相机。

在 CEATEC 展会上，来自索尼业务孵化平台 - 新业务企划部的中西吉洋先生、东京大学小泉宏之教授、JAXA 新业务开发组的藤平耕一共同介绍了这一项目的开发进度，并探讨了项目的应用场景和商业潜力。

▲图片来自索尼官方视频

根据索尼表述，SSEP 项目正在寻找 “新时代的创作者和合作伙伴”，目前 SSEP 设想了不限于以下几种的预想应用方向。

▲由索尼α7SII 拍摄的图像

IT之家获悉，SSEP 技术利用实时控制的摄像机系统，能够为艺术家所用，获得更多的创作灵感，也能应用于科技馆、VR 设备观光娱乐，以及教育、人才培养。索尼希望以技术的力量为人们打开 “宇宙视野”、并通过娱乐手段将 “宇宙视野”传播到世界各地，把宇宙的感动体验传达给更多的人。