消息称索尼明年下半年末将推出一款经济型 PS5

IT之家11月24日消息 数码博主 @手机晶片达人 今日爆料称，由于索尼 PS5 游戏机热卖，因此（SIE）计划在明年下半年末推出一款比较便宜一点的 PS5，暂且称呼它为 PS5 Lite 。

IT之家了解到，PS4 时代，除 PlayStation 4 之外，SIE 先后还推出了 PlayStation 4 Slim 和 PlayStation 4 Pro 两款主机。虽然前者有 Slim 的后缀，但实际上处理器由 PS4 的 28nm 制程升级到了 16nm 制程，与 Playstation 4 的发售时间相差三年，售价低 100 美元。

索尼新一代游戏主机 PS5 现已在全球大部分市场开售，而此前一度流传 PS5 国行将于 12 月 18 日发售，且目前 PS5 商品界面也出现在了官网和天猫旗舰店等平台，PS4 Pro 也已经从天猫、京东旗舰店下架，不得引人遐思。

全新的索尼 PS5 游戏主机将提供光驱和无光驱数字版两个版本，搭载 AMD 定制 8 核 Zen 2 CPU 3.5GHz (支持变频)，显卡为 RDNA2 架构的 AMD 定制款 GPU，频率最高 2.23GHz，支持每秒 10.28 万亿次浮点运算，支持 120Hz/8K 输出、3D 音效等，并可以直接向下兼容 PS4 游戏。

此外，CEO Jim Ryan 还确认，在向下兼容的数千款 PS4 游戏中，“99%”的游戏可以在 PS5 上游玩，而 PS4 接下来的预计寿命最长为 4 年。