预计苹果明年上半年的 iPad Pro 为 mini LED 面板，而下半年将采用 OLED 面板

IT之家11月24日消息 据韩国媒体 TheElec 报道，苹果正准备在明年推出的 iPad Pro 中采用 OLED 屏幕，而且是来自于三星和 LG 的 OLED 面板。

报道称，目前为 iPhone 提供 OLED 面板的 Samsung Display 和 LG Display 目前正在为新平板电脑开发新的 OLED 面板，该面板可能在 2021 年下半年推出。

三星显示将采用新的 OLED 发光层 RGB 串联结构，堆叠两到三个发光层，与仅使用一层相比，可以延长蓝色 OLED 的寿命。

IT之家了解到，ET News 上个月表示，LG Display 将为苹果提供 mini LED 显示屏，苹果将从 2021 年初的 iPad 系列开始 “积极使用”这一屏幕技术，随后则转到 MacBook 和 iMac 系列中。

TheElec 也确实表示，iPad Pro OLED 的采用可能会延迟，具体取决于 mini LED（LCD）的 “采用规模”。Elec 证实，迷你 LED iPad Pro 将于 2021 年上半年问世，之后才是 OLED。

如果这份报告是真实的，那意味着苹果的路线图是在 OLED iPad Pro 之前，先推出 mini LED 的 iPad Pro 作为垫脚石。

韩媒还指出：预计苹果将在 2021 年上半年发布的 iPad Pro 上使用直接背光式 LCD 面板（direct backlight LCD），而这将使面板更厚。然而，使用直接背光可通过选择性地开启和关闭 LED 实现发光，这将允许苹果采用局部调光的策略以提高对比度。