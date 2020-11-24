Redmi Note 9 发布会将至，卢伟冰将 “怼雷军”：还没找下家呢

IT之家11月24日消息 Redmi Note 9 系列发布会将于 11 月 26 日召开。昨日晚间，小米集团副总裁、中国区总裁、红米 Redmi 品牌总经理卢伟冰在社交媒体谈及了 “怼老板”一事，并表示 “到现在我还后背发凉，我估计很多人在偷着乐”。

此前，卢伟冰提到，在此次发布会上决定给大家讲段脱口秀，定在 11 月 26 日 20:00。卢伟冰彼时表示，“脱口秀真不好搞，赶紧找李诞特训一下，第一课就教我压箱底的大招。这次豁出去了。”

卢伟冰公布的对话视频显示，针对李诞 “怼老板”的建议，卢伟冰表示 “这个怼老板行吗？我这还没找下家呢”。

IT之家了解到，Redmi Note 9 新机目前已开启预约。小米董事长兼 CEO 雷军此前表示，Redmi Note 9 这次将影像、性能和续航，三剑齐发。

根据此前爆料，Redmi Note 9 系列包含 Redmi Note 9 4G、Redmi Note 9 5G 和 Redmi Note 9 Pro 5G 三款机型。其中，Redmi Note 9 标准版使用联发科天玑 800U 芯片，后置 4800 万像素主摄，高配版搭载高通骁龙 750G 芯片，后置一亿像素主摄。