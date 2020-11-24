韩联社：韩国世宗大学研发出一种基于红外线的手机无线充电技术

IT之家11月24日消息 据科技日报援引韩联社日前消息称，韩国世宗大学研究团队开发成功一种基于红外线的手机无线充电技术。据介绍，这种红外线充电使用半导体光放大器件产生的高功率红外光线，是一种真正的远距离无线充电技术。

这种基于红外线的手机无线充电技术工作距离可达数米或者更远，能量在传递过程中几乎没有损失。而且可以选择不同波段同时对多个电子设备进行充电。

其实这并非红外线无线充电技术的首次应用。IT之家了解到，以色列的公司 Wi-Charge 研发的 Wi-Charge 红外线自动充电技术曾摘得 CES2018 最佳创新奖。

不过当时那项无线充电技术是利用发射器中的激光二极管发出红外光，然后再通过接收器中的光伏电池，将光能转化成电能（原理类似将太阳能转化成电能），因此存在物理遮挡而无法传送能量的问题。

韩联社表示，同 RF 方式相比，红外无线充电不产生电磁波，避免了电磁污染对人体的危害。而且工作距离远远超过当前的接触式或者近距离电磁充电技术。

此外，华为之前也申请过一种通过激光进行无线充电的技术专利。因此有研究者认为，红外线充电技术问世，意味着韩国业界有了一种技术方案可以对华为的激光充电技术进行回应。但华为的技术目前仍处于专利阶段。

此外，世宗大学的这套技术相关理论性研究已经在去年发表在《光学快报》上。之后研究团队开展了应用研究，并且在不久前完成了韩国和国际专利申请，且目前研究团队已经在注册商业实体进行商业化开发。