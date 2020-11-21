vivo 推出 Jovi 智能车载：全新 OriginOS 系统预装，首批将覆盖 BBA、雷克萨斯等品牌

摸索 2 年后，vivo 正式切入车联网领域。11 月 19 日，vivo 2020 开发者大会在深圳举行。会上，vivo 正式推出基于安卓打造的新操作系统 OriginOS，并升级了全新的 Jovi InLife 智能家居品牌和 Jovi InCar 车联网服务平台。

据了解，Jovi 智能车载将预装在全新 OriginOS 中，同时支持原 FuntouchOS 升级使用。Jovi 智能车载首批将覆盖 BBA、雷克萨斯等品牌在内的 500 多个车型，随系统升级逐步适配。

vivo 智慧车载平台支持用户将 vivo 手机作为车钥匙使用，通过 NFC 解锁车辆。而随着 vivo 与车企合作的推进，未来 “近场控制”的功能也将大规模落地，如远程预热车辆、启动空调、Jovi 语音、车机投屏、找停车位置，监控车辆信息并开启危险预警等。

vivo 软件产品策略总监欧阳坤在接受搜狐科技等媒体采访时表示，vivo 手机用户中有几千万的车主，vivo 需要给他们提供车联网的服务，做好手机与车载 OS 的协同。

手机品牌纷纷 “上车”背后

近年来，手机厂商入局做车联网并不罕见。早在 2013 年，苹果便宣布进军车联网，启动 iOS in the Car 计划。2014 年，该计划正式更名为 CarPlay。CarPlay 将用户的 iOS 设备以及 iOS 使用体验，与仪表盘无缝结合。借助 iOS 的封闭生态，CarPlay 通过手机 + 车机互联的方式打造了良好的车辆网体验。

2018 年，华为也宣布进入车联网时代，发布 “OceanConnectIoV”车载互联网平台，表示将为汽车制造商实现数字化转型，今年 4 月，华为 HiCar 正式发布。华为成立了专门的智能汽车 BU，前不久，有消息表示智能汽车 BU 将划归到华为消费者业务旗下，由余承东领导。

vivo 软件产品策略总监欧阳坤

对于 vivo 的车联网方案，vivo 软件产品策略总监欧阳坤在接受搜狐科技等媒体采访时表示，vivo 并不打算自己设计车机操作系统，而是借助自身在设备互联技术领域的优势，做好车外服务，“我们不做车机的 OS，而是做好跟 OS 的协同。”

目前，vivo 手机在全球市场每年有过亿台的出货量，公开数据显示，去年 vivo 手机在国内用户存量日活超过 2.2 亿，月活超过 2.5 亿，这其中，车主用户高达几千万。

谈到做车联网服务的初衷，欧阳坤表示，在 vivo 的用户群中有不少车主，vivo 需要给他们提供更优质的车联服务。

早在 2018 年，vivo 就提出了 “智慧手机 “概念，将智慧手机看做万物互联社会的连接中心，而出行服务作为万物互联设想中重要场景之一，与智慧手机有着很强的相关性，车联网的概念也成为一件水到渠成的事情。

“我们认为出行是一个非常重要的场景，在这一块当时有两个尝试：一个是去做基于互联网的出行服务，就是做互联网；第二个就是跟车这一块的连接。”

借助手机硬件与生态能力

目前，车机的计算能力用的大多还是 28nm 的芯片，而手机尤其是旗舰手机已大多上马 7nm 芯片。车品牌未来主机能力可能会越来越强，但是由于自身出货量的原因，车的计算能力很难赶上手机，因此，把手机作为车的附属计算设备，同时发挥手机软件生态优势，是一个比较讨巧的选择。

Jovi 智能车载支持手机与车机连接，手机可以把虚拟屏幕投射至车机中控屏上，借助车机屏幕和多模态交互，用户可以在大屏上使用手机中的应用和服务。全新设计的中控桌面，将巡航地图、信息、媒体流以卡片的形式聚合呈现，用户在行车过程中可以更高效地获取关键信息，减少焦虑，以专注驾驶。

在连接时，手机屏幕和车机中控屏能够分别显示不同的内容，互不干扰。驾驶过程中应该尽量减少手机的使用，因此用户关注的来电、微信、会议安排、出行日程等重要信息，会优先展示在车机屏上。

驾驶过程中，Jovi 语音助手帮你接打电话、语音导航、听歌、控制家里的 IoT 设备，还可以通过语音播报微信内容后，并询问用户该如何回复消息。

与百度 CarLife + 合作即将上线

vivo 选择合作的亿连和百度是在国内车载系统的市场上最大的两家。欧阳坤表示，Jovi 智能车载目前已经覆盖打通了百度 CarLife + 前装车机、亿连、博泰的车机方案，后续将持续接入、打通更多的车企及车联网服务商。用户通过更新手机的软件版本，通过简单连接即可使用。

在今年的百度世界大会上，vivo 还宣布与百度达成 CarLife + 合作，共同打造智能车载，实现 vivo 手机和百度 CarLife + 车载系统的 “一键联”。

采访中，欧阳坤透露，vivo 与百度合作的 CarLife + 计划于今年 12 月底全部准备好，陆续推送所有手机平台，预计 2021 年 Q1 完成全覆盖，不管是存量还是增量。实现全覆盖后，vivo 有上百万车主可以享受到这个服务。初期上线版本为有线版，需要通过 USB 进行连接。他透露，未来还会与百度 CarLife + 合作推出无线版本。

基于百度 CarLife + 自身的战略（搭载了大量的合资车，包括 BBA 的车）及其对手机支持的痛点，此次与百度 CarLife + 合作，一方面提高了连接稳定性，同时进一步激发了车上的一些硬件能力。

据介绍，vivo 通过提升系统深度集成，解决了后台消杀问题，能够保证行车关键时刻不断联，同时，vivo 通过旋钮交互、语音操控的方式，帮助用户解决行车途中的导航及娱乐诉求，客观上减少了用户开车时操作手机的时间。导航优先的系统设置则能够进一步提升车主的安全诉求，一定程度上去降低行驶中安全事故的概率。

“vivo 与百度 CarLife + 合作还可以激发车上本身的一些硬件能力，如利用车载系统控制车载音箱。发挥手机上的生态能力，通过 CarLife + 带来更精准的服务，如及时更新的车况信息、路况信息等。”

在欧阳坤看来，基于手机存量大的特点，未来地图厂商也会更多地在手机上投入车联网相关的技术。用户通过手机的这种互联方式将享受到最前沿的地图更新、导航能力、乐曲库更新等。