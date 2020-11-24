RNG 电子竞技俱乐部关联公司成被执行人，执行标的超 712 万

IT之家11月24日消息 RNG 电子竞技俱乐部去年曾被斗鱼起诉，而这场历时一年的合同诉讼案也在上个月有了结果。

武汉市中级人民法院判上饶乐游网络科技有限公司（RNG 运营主体，简称 “乐游”）败诉，赔偿斗鱼 3000 万违约金，其余案件受理费、保全费等 237350 元都由乐游承担。

虽然此案件一审结束，但判决并未生效，因为乐游方面表示 “此前的财产保全申请才 2000 万，现在判决赔 3000 万，已经上诉”。

据企查查风险信息显示，近日 RNG 电子竞技俱乐部关联公司上饶市乐游网络科技有限公司新增一条被执行人信息，执行法院为北京市朝阳区人民法院，立案日期为 2020 年 11 月 19 日，案号为 (2020)京 0105 执 36559 号，执行标的为 7125000 元。

企查查 App 显示，上饶市乐游网络科技有限公司成立于 2013 年 3 月，注册资本约 5572 万元，经营范围含文化、娱乐、体育经纪代理等。

值得一提的是，目前仍不不清楚此次被执行是否与之前的斗鱼诉讼案有关。

IT之家在这里简单为读者介绍一下，当时纠纷的起因是 RNG 电子竞技俱乐部曾于 2018 年 9 月 1 日与斗鱼签订合作协议，合作期限为 1 年。但 三个月后斗鱼方面发现 RNG 战队上单选手刘志豪（别名：姿态）在合同期内在竞争对手虎牙进行直播，随后乐游方面表示已将其核心资产 RNG 战队运营权利授权给天同公司（实控人相同），因此斗鱼方面一纸诉讼将其告上法庭。

▲ 图源 @RNG 电子竞技俱乐部 官微