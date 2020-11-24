外媒绘制三星卷轴屏智能手机渲染图，配备 S Pen

IT之家11月24日消息 此外 OPPO 和 HTC 方面已展示过自己的卷轴屏设备，而 LG 也在上个月宣布正开发一款可卷曲的智能手机。

今年年初，三星已经在 CES2020 上展示了一款可伸缩的三星 Galaxy 手机。从那时起，三星卷轴屏手机一直没有任何消息，直到本月初出现一张照片李在镕手持一款疑似是三星新款可伸缩的智能手机。

而外媒 LetsGoDigital 根据近期公布的一些三星专利联合荷兰 3D 设计师 Jermaine Smit 绘制了有关于三星卷轴屏手机的外观图，外媒将其称为了三星 Galaxy Note Rollable。

外媒表示，由于 Note 系列与 S 系列的区别越来越小，三星已经近乎要取消 Note 系列产品，并将 S Pen 带到了三星明年的 Galaxy S21 超大杯产品上。而通过加入卷轴屏元素，Note 系列可再次与 S 系列区分开来，为 Note 系列增添新的活力。

▲ 图源LetsGoDigital ，下同

当然，除 Note 系列可能会采用卷轴屏外，折叠屏系列也有可能推出新的卷轴屏设备，例如三星 Galaxy Z Roll，同样将支持 S Pen。

虽然不清楚三星可能在什么时候推出相应的产品，但竞争对手 LG 预计将于 2021 年 3 月左右推出新式伸缩机型，因此三星若不想落后可能会在明年 6 月的 MWC2021 上展示新款设备。

IT之家提醒，该设计是外媒根据相关专利绘制而来，其中包括较多个人感情色彩，并不代表三星最终产品外观。