郭明錤：明年智能手机光学屏下指纹再成主流，超薄屏下指纹将退出市场

IT之家11月26日消息 今天天风国际郭明錤发布新报告，报告指出光学屏下指纹预计自 2021 年开始再度成为主流方案。超薄屏下指纹因成本过高 (ASP 较光学高 100–200% 以上) 且欠缺创新使用者体验，故市占率在 2020 年逐渐下滑，预估自 2021 年开始几乎完全退出市场。

报告指出，供应商新钜科因屏下指纹产业结构与产品组合改善，该公司将自 4Q20 开始转亏为盈。受益于产品组合显著改善 (6P 镜头、潜望式镜头与光学屏下指纹镜头)、产能扩充约 80%、与自动化降低成本，营收与 EPS 将在 2021 年创历史新高，分别约新台币 36–40 亿元与新台币 4–4.5 元。

IT之家获悉，新钜科自 2021 年开始再度成为全球光学屏下指纹镜头独家供应商。大立光与联创电子因公司策略改变，故自 1H20 开始逐步退出光学屏下指纹市场，预计新钜科自 2021 年开始为独家供应商。受益于市佔率恢复，新钜科的光学屏下指纹镜头出货量，将在 2021 年成长 100–120% YoY 至 2–2.4 亿颗。

预计自 1Q21 开始，新钜科开始出货用于 4800 万相机的高阶 6P 镜头，ASP 较光学屏下指纹镜头高约 100%，初期客户包括 vivo 与 OPPO。

新钜科与丘钛合作，将于 2021 年推广低成本版潜望镜相机。潜望镜镜头 ASP 较光学屏下指纹镜头高 150–200%，联想为目前主要客户，潜在客户包括 OPPO、vivo 与小米。

预测新钜科将在 2021 年设立新厂并自 2Q21 开始出货。自 2Q21 开始，单月总产能可望将提升 80% 至 4500 万颗镜头，新产能将以提供高单价手机镜头为主，包括 6P 镜头与潜望镜镜头。出货时间预计为 2Q21。