消息称 TikTok 欲恢复印度市场，没裁当地员工还照发奖金

6 月底以来，字节跳动公司旗下短视频应用 TikTok 在印度市场遭遇封杀。但据知情人士透露，TikTok 正在为恢复印度市场制定策略和计划。

消息人士表示，TikTok 一直在寻找合作公司，以在印度给自己提供法律、政策咨询，以及进行宣传和游说沟通等工作。消息人士还称，截至目前已经有几家公司入围。

消息人士说，“TikTok 正在制定可能的策略，以在印度获得对它禁令的取消。”

消息人士还表示，TikTok 印度公司的 “大多数雇员都在坚持，员工仍在被留用。”

在回复印度媒体关于是否有恢复印度市场战略计划的询问时，TikTok 一位发言人没有给予否认也没有给予确认。但该公司表示，TikTok 一直在履行遵守当地法律的 “明确的承诺”，包括数据隐私和安全要求，因此对争取后可能会出现积极的结果持乐观态度。

TikTok 这位发言人说，“我们的说明已经提交给政府，我们将继续消除他们可能有的任何进一步的关切。我们与员工一起，继续致力于我们的用户和创作者，他们不仅获得认可，而且通过我们的平台找到了新的谋生途径。”

印度时报 9 月 26 日曾报道称，尽管其 TikTok 和 Helo 应用面临禁令而导致日常业务关闭，但字节跳动却向其印度员工发放了奖金。此报道也得到字节跳动一份内部备忘录的印证，这份备忘录当时宣布，该公司将向全球范围员工发放奖金，以帮助他们克服新冠病毒疫情大流行和不断变化的宏观环境带来的挑战。字节跳动在印度有 2000 多名员工。

一位消息人士告诉印度时报，到目前为止，字节跳动在印度一直未裁员过，并且也没有降过薪。知情人士说，该公司还对印度员工进行了年度业绩评审，与其对全球其他地方员工的评审措施一样。