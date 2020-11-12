美国财政部：仍在 “着力解决”TikTok 带来的风险

IT之家11月12日消息 TikTok在与特朗普政府就这款视频应用在美国的未来进行的斗争中，还有最后一个重要的障碍需要克服——最后期限即将到来，却没有明确的解决方案。

根据特朗普总统令，TikTok必须在11月12日之前剥离美国业务。但其提出的交易，即接受甲骨文和沃尔玛的投资，并成立一家新公司，尚未获得监督谈判的政府机构的绿灯。

据彭博报道，美国财政部发言人Monica Crowley 11月11日在一份声明中表示，财政部“仍着力于依照总统签署的8月14日命令，就字节跳动收购Musical.ly引起的国家安全风险达成解决方案”。Crowley说，财政部“在达成解决方案所必要的步骤方面已与字节跳动明确”。她建议有关未决诉讼的问题去询问美国司法部。

IT之家了解到，美国当地时间11月10日，TikTok在美国哥伦比亚特区的上诉法院提起诉讼，申请法院叫停美国总统特朗普8月14日颁发的总统令，该命令强制要求字节跳动公司在11月12日之前剥离TikTok美国业务。

10月30日，美国宾夕法尼亚州地区法官裁定，阻止美商务部关于 TikTok的禁令在11月12日生效。美商务部此前以保护美国国家安全为由，禁止TikTok在美境内的相关交易，内容包括禁止通过美国移动应用商店发布或维护TikTok等。