TikTok 测试新功能，用户可通过个性签名为慈善筹款

流行短视频应用 TikTok（抖音海外版）正在测试一项新功能，允许用户直接通过他们的个性签名为自己关心的慈善机构筹集资金。

当测试用户点击 “编辑个人签名”时，他们会发现一个新的选项，指示他们从许多经过审查的组织和慈善机构中选择一个非营利性组织和慈善机构，比如美国癌症协会、美国心脏协会、红十字会、美国防止虐待动物协会以及疾控中心基金会等。

选择后，用户的个性签名就会在他们的简介下方用红色文字显示慈善机构。然后，当访问者点击该组织的名称时，他们会被带到一个允许捐款的页面。该功能本身由慈善筹款平台 Tiltify 提供支持，该平台致力于处理捐赠交易的支付处理。

这个新选项是由社交媒体顾问马特 · 纳瓦拉 (Matt Navarra)发现的。周二，他在推特上发布了该功能的截图，其中显示了用户如何添加慈善机构，以及访客如何捐款。

TikTok 曾在 4 月份推出过另一项筹款功能，允许 TikTok 创作者为新冠疫情救援工作筹集资金。当时，筹款活动只能通过 “捐款贴纸”的方式进行，用户可以将其添加到 TikTok 视频和直播流中。当点击 “捐款贴纸”时，它会把你带到一个页面进行捐款，同样由 Tiltify 提供支持。

TikTok 证实，参与 “捐款贴纸”计划的慈善机构和非营利组织，也可以获得新的个性签名功能。包括 Facebook、Twitter、Snapchat 和 TikTok 在内的许多社交媒体平台，都已经将资源和资金用于 2020 年的新冠疫情救援。

TikTok 承诺提供 2.5 亿美元资金，以支持受新冠肺炎疫情影响的一线工作人员、教育工作者和当地社区 (涉及各种救援资金)。它还为寻求重建的公共卫生组织和企业提供额外的 1.25 亿美元广告积分。

最新功能是在 TikTok TestFlight 计划中直接向测试者提供的，并不是基于他们是否已经在使用 “捐款贴纸”功能。不过，该公司没有透露这项功能将于何时向公众推出。