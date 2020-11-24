中兴通讯李自学：坚持核心技术自主创新，从芯片到架构保持研发高投入

11 月 22 日，2020 年世界互联网大会 “互联网之光”博览会在浙江乌镇隆重召开。会上，中兴通讯董事长李自学发表了《加强 5G 创新，助抗疫、促发展》的主题演讲。

李自学表示，在新冠疫情应对中，以 5G、大数据为代表的数字技术发挥了重要作用。在疫情监测方面，依托疫情防控大数据平台，开展流行病学和溯源调查，对密切接触者 “追踪”，大幅提高防控精准度和筛查效率。

通过 “5G + 医疗”，多学科、多专家远程为重症患者协作诊疗，提升抗疫一线医疗救治水平。智慧物流打通物资流通堵点，保障民生物资有效供给，包括医疗防护服等抗疫物资的紧急调配。

他谈到，疫情期间，中兴通讯参与保障通信网络通畅，运用 5G 等新技术助力抗疫，在全国 210 多家医院建设 4/5G 网络，在北京小汤山医院，3 天时间参与完成 5G 网络覆盖。在武汉雷神山医院，运用 5G 技术开展远程会诊，北上广多家医院的专家通过 5G 连线，对重症患者的 CT 影像研讨和确定治疗方案。

在经济恢复发展方面，数字经济成为关键增长引擎，大量企业利用远程会议、在线营销等数字化应用，快速实现复工复产。线上消费、在线教育等新业态不断涌现，增强了疫情期间的经济发展韧性。

以中兴通讯为例，其在 2 月 3 号就实现 “云复工”，近 3 万名研发人员通过云研发平台远程协作，协同设计效率达到以往集中办公的 95%。在南京滨江智能制造基地，中兴实现了 “用 5G 技术制造 5G 设备”，建立工业互联网平台，数字化生产、自动化测试，大幅提高生产效率。

“从某种程度上来说，新冠疫情的爆发 “倒逼”了各行业加快数字化转型。”李自学表示，为响应 5G 新基建战略，中兴通讯的定位是 “数字经济筑路者”，聚焦信息基础设施建设，从技术和应用两个层面驱动数字化转型。

技术方面，加强 5G、人工智能、大数据等创新，围绕专利、芯片、算法、操作系统、数据库等构建核心竞争力。在应用创新方面，推进网络切片、边缘计算的成熟应用，降低 5G 模组成本，促进 5G 行业深化应用。

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，5G、人工智能、大数据、物联网等新技术快速发展，互联网行业迎来了更加广阔的发展空间。中兴通讯表示，将坚持核心技术自主创新，从芯片到架构持续保持研发高投入。