视频调色软件达芬奇 17.1 Beta 2 更新：50 多项改进，已支持 M1 芯片 Mac

IT之家 11 月 21 日消息 根据 BlackmagicDesign 的消息，DaVinci Resolve 17 Beta 2 已经发布，添加了众多改进，包括提升了 Windows 系统下从网络磁盘安装的可靠性。

据介绍，DaVinci Resolve 17.0 公测版 2 改善了非英文本地系统上加载调色出现黑色的现象，并且加强了突出显示模式下 Color Warper 取色器的准确性。Fusion 方面改进了光流跟踪，双屏布局时的节点粘贴，边角定位，渲染形状和时域降噪用于多个 Fusion 输出片段。本次更新还包括了 50 多项整体性能和稳定性提升。

IT之家稍早前报道，11 月 13 日发布的 DaVinci Resolve 17.1 Beta 1 为 M1 芯片的 Mac 提供了支持。官方表示，M1 芯片的统一内存体系结构使 DaVinci Resolve 17.1 能够更有效地利用 CPU 和 GPU 处理的能力，避免对 PCI Express 传输的需要。值得注意的是，M1 芯片、Metal 引擎 和 DaVinci Resolve 17.1 的组合提供的性能是上一代计算机的 5 倍。