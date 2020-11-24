佳能 EOS M50 Mark II 微单相机开卖，机身售价 3999 元

IT之家 11 月 24 日消息 10 月份，佳能发布了 EOS M50 Mark II 微单相机，采用 APS-C 画幅传感器，约 2410 万有效像素，搭配 DIGIC 8 数字影像处理器，支持 4K 短片录制。今天，佳能宣布这款相机正式开售，机身售价 3999 元，15-45 套机售价 4999 元。

IT之家了解到，EOS M50 Mark II 采用 APS-C 画幅大型图像感应器，在表现背景虚化效果方面很有优势。当使用远摄焦距靠近被摄体拍摄，或使用大光圈镜头开大光圈拍摄时，可获得大幅柔和的虚化效果。约 2410 万有效像素能精细还原被摄体细节。搭配 DIGIC 8 数字影像处理器进行图像处理，能以丰富的层次记录被摄体。

EOS M50 Mark II 在单次自动对焦下可提供最高约 10 张 / 秒，伺服自动对焦下最高约 7.4 张 / 秒的高速连拍。可定格人眼都不能捕捉到的瞬间表情、动作等的变化。在拍摄后，更容易挑选出表情生动，动作自然的精彩照片。

EOS M50 Mark II 采用了全像素双核 CMOS AF，可以提供高速、高精度的自动对焦体验。配合触摸操作，对焦拍摄更轻松。此外，还支持方便人像拍摄的眼睛检测自动对焦。EOS M50 Mark II 的眼睛检测自动对焦与 EOS M50 相比具有很大的提升。不但提高了眼睛检测时，自动对焦框追踪的显示速度，还能够对画面中远处人物的眼部进行高精度捕捉，在拍摄旅行纪念照等画面人物占比较小的全身人像时非常方便。不仅如此，眼睛检测自动对焦还支持 “伺服自动对焦”，运动人物的拍摄也能持续捕捉眼部，大大降低了拍摄难度。此外，相机还新增了比单点自动对焦覆盖面积更小的定点自动对焦，并且支持伺服自动对焦，当对花蕊等细小物体合焦或拍摄躲藏在物体后的小动物时，可提供更加精细的对焦体验。

EOS M50 Mark II 支持分辨率高达 3840×2160 像素的 4K 短片拍摄，精致的画面细节能够在大画面播放时带来震撼人心的视觉体验。配合便捷的触摸对焦操作以及短片数码 5 轴防抖等功能，可轻松拍摄动人影像。此外，全高清和高清拍摄时可利用全像素双核 CMOS AF，实现流畅的自动对焦。 流畅易用的自动对焦对于普通用户的日常拍摄有很重要的作用。EOS M50 Mark II 改进了 4K 短片拍摄时反差检测自动对焦的算法，减少了对焦犹豫的现象，自动对焦拍摄更自如。全高清或高清短片支持全像素双核 CMOS AF，对焦流畅。不仅如此，触摸操作使合焦位置的调整、切换更加方便直观，大幅降低了短片拍摄的难度。眼睛检测自动对焦为以人物为主要对象的日常拍摄提供了很大的便捷，并可持续追踪被摄体眼部进行对焦，更易获得人物清晰的短片。此外，相机还支持手动对焦功能，让用户能够更好地掌控对焦位置。