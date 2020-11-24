阿里云 Teambition 网盘移动端已正式上线：每天发码 10000 个

IT之家11月24日消息 近期，阿里云旗下 Teambition 宣布，Teambition 网盘移动端正式上线。目前每天发码 10000，可能视稳定性略作调整，以后争取更多。

所有内测用户更新 Teambition App 后，就可以使用这个大幅改进的新版本了。支持更丰富的文件上传类型，拥有一个独立的上传管理页面，下载、删除、重命名功能都有了，网盘主页快捷操作增多，App导航可以自定义。

下面是更新介绍：

支持更丰富的文件上传类型

分类上传文件，操作起来更直观

图片上传不限制数量了

手机上也可以一键创建文件夹了

一个独立的上传管理页面

右上角固定入口

上传下载的进度清晰可见

批量管理很快上线，请再等等

下载、删除、重命名功能都有了

单个文件

下载、删除、重命名都齐了

文件夹

目前支持删除、重命名，稍后会增加下载

网盘主页快捷操作增多了

右上角查看容量，更直接方便

不喜欢「快速访问」，可以关掉

导航可以自定义了

不用的功能模块，隐藏起来

顺手调一下模块的左右顺序

IT之家获悉，Teambition表示，相比迷你版，正式版性能更稳定、更流畅，在迷你版遇到的上传失败、加载慢、下载不了等问题都已经优化解决。还有一些功能，将在之后的迭代中陆续上线。虽然移动端首个正式版本上线，但它还远不是成熟的产品，未来会继续努力。