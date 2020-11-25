Sensor Tower：中国 20 款游戏入围 Q3 美区手游收入榜 Top100，腾讯《PUBG Mobile》稳居榜首

IT之家 11 月 25 日消息 SensorTower 微信公众号消息，Sensor Tower 商店情报最新数据显示，2020 年 Q3 美国手游在 App Store 和 Google Play 的总收入超过 58 亿美元，依然是海外规模最大的手游市场。IT之家了解到，同时，中国厂商也取得近年来最好的成绩，共 20 款游戏入围美区手游收入榜 Top100，吸金 6.44 亿美元，较去年同期增长 57%，是 2018 年 Q3 的 3.6 倍。

美国手游市场规模

进入 Q3，美国手游市场延续疫情爆发以来的高增长，总收入达 58.3 亿美元，已连续两个季度保持近 40% 的同比增长，再次超越日本 (32.2%)和韩国 (35.1%)。其中，App Store 收入占比为 56.5%，Google Play 占 43.5%。

Q3 美国 App Store 和 Google Play 手游总下载量为 13.3 亿次，较 Q2 下滑 7.6%，较去年同期增长 6.4%。其中，App Store 手游下载量占 52.6%，Google Play 占 47.4%。

美国市场热门手游

疫情爆发，远程教育开启，使得 Z 世代和 Alpha 世代拥有接入互联网的设备，成为美国移动游戏市场的新生力量，而在青少年市场布局多年的《Roblox》无疑最先吃到这波红利。Sensor Tower 商店情报数据显示，Q3《Roblox》移动端在美国市场的收入达到 1.98 亿美元，同比增长 109%。截至第三季度末，该游戏在移动端的全球总收入已经达到 19.5 亿美元。随着孩子们将游戏币 Robux 列入圣诞愿望清单，其收入在 Q4 或将迎来新一轮增长。

下载榜中，现象级游戏《Among Us》以超过 2400 万次下载位居榜首，是超休闲游戏《Tie Dye》的 3 倍，也是迄今为止美区单季下载量排名第二的游戏，仅次于 2019 年 Q4 上市的《使命召唤》手游 (3100 万)。通过社交裂变成功引爆美国市场的游戏，《Among Us》不是第一个，也不会是最后一个。

除此之外，超休闲游戏仍是美区的吸量主力，在 Top20 中一共占据 15 个名额。

中国手游在美国

本期进入美区畅销榜 Top100 的中国手游达到 20 款，合计吸金 6.44 亿美元，较去年同期增长 57%，是 2018 年 Q3 的 3.6 倍。无论在入围 Top100 的游戏数量还是收入方面，中国厂商均创造了新记录。

腾讯《PUBG Mobile》稳居榜首，FunPlus 末日生存 SLG 手游《State of Survival》收入环比增长 63%，上升至第 2 名；乐易网络西部题材 SLG 手游《West Game》收入环比增长 29%，跃居第 12 名。

下载榜中，中国厂商携各具创意的休闲手游探索美国市场，其中音乐游戏《Beat Blade》以超过 500 万次下载位列榜首。

值得留意的是，Shape Keeper 旗下三款网赚游戏入围下载榜，分别为《Plinko Master》，《Lucky Pusher》和《Hyper Plinko》。